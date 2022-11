En una ciudad como esta, donde se levantaron decenas de vallas publicitarias sin permiso, llama la atención aquellas que tenían, y otras que aún poseen (o al menos el espacio para ello) medidores de energía eléctrica. Pero si no obtuvieron la autorización debida, ¿cómo obtuvieron los aparatos? Es la pregunta que ronda entre empresarios y ciudadanos en torno al caso de las vallas, que aterrizó en la Contraloría y Fiscalía, y del que se desconocen mayores resultados.

Ante esto, EXPRESO interpeló a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), para conocer si tiene un registro de las estructuras irregulares que están hurtando (o hurtaron) energía eléctrica, si han podido cuantificar ese perjuicio, así como para saber cuáles son las acciones que ha adoptado la entidad frente a esta situación.

Efecto. En el espacio donde se encontraba una pantalla led aún no llega el árbol que prometió el Municipio: uno por valla. Freddy Rodriguez

No obstante, hasta el cierre de este artículo no hubo una respuesta, y tampoco se contestó sobre qué han requerido del Municipio por esta situación, pues se sabe que antes de que concluya el 2022 se prevé retirar al menos 90 estructuras. ¿Qué pasa con las que se levantaron en un suelo de irregularidades? ¿Hay sanciones? Son otras interrogantes que aún no tienen una respuesta.

Lo que se sabe por parte de CNEL es que en junio de 2022, ante un requerimiento de EXPRESO, se aseguró que “no existe robo indiscriminado de energía eléctrica en las vallas”. Esa contestación la dio Vladislav Bolek, director de Control de Energía, al asegurar que cada mes planifican operativos de corte de vallas publicitarias identificadas con conexión directa.

Cifra 17 vallas dijo CNEL que detectó en conexión directa, en una respuesta de junio anterior.

Dijo que se reportan los robos y, sin precisar cuántas, que se tiene un listado de vallas que se han encontrado en conexión directa y que han sido “cortadas y debidamente notificadas”. “Y que se les da seguimiento continuamente para confirmar que siguen sin servicio”, argumentó el funcionario en aquella fecha.

Este Diario volvió a realizar un recorrido por algunas arterias y constató que hay estructuras que permanecen plantadas en la vía pública, con el espacio para el medidor, pero otras ya fueron retiradas.

En la avenida del Bombero, en la intersección con la avenida 47 NO, cerca de un supermercado, por ejemplo estaba una pantalla led que fue objeto de críticas de conductores por la luminosidad que emitía. Actualmente ya no está, pero en el parterre quedó el hierro que la sostenía. Ahí no ha llegado el árbol que el Municipio se ha propuesto colocar en los sitios donde se sacaron los largos cilindros metálicos.

En esta misma arteria, en el sentido hacia la cooperativa Portete de Tarqui, se levanta una valla que sí tiene publicidad, también el espacio para el medidor, con un cable conectado a un poste. En esta se observa que en la parte superior de la pancarta, hay cuatro reflectores (dos en cada sentido). No se detalla el nombre de la empresa publicitaria dueña de la valla.

En la avenida Carlos Julio Arosemena, en el norte, hay una estructura que solo refleja abandono (sin publicidades); y otra, aledaña a una gasolinera, que está clausurada pero tiene los reflectores de luces. En el sello de clausura se detalla que fue sancionada “por primera vez” y data del 25 de octubre del presente año. Una de las razones, según la lámina, es por “falta de patente municipal”.

En la ordenanza para la instalación de rótulos publicitarios en el cantón Guayaquil, de julio de 2020, se lee en el artículo 6 (de las características generales) que además de que en los monumentales cilindros debe estar estampado el nombre de la empresa propietaria y el permiso (una disposición que evidentemente no todos cumplen); se especifica que en caso de poseer sistema eléctrico y de iluminación, estos deberán contar con la “correspondiente acometida y medidor de consumo eléctrico”.

EXPRESO también buscó una respuesta del Municipio, que ahora ha creado el Comité de Coordinación Municipal para el Ordenamiento, Control, Funcionamiento, Cumplimento de Normas y Regulación del Espacio Público y Privado de Todo Tipo de Elemento Publicitario en el Cantón Guayaquil; con Gustavo Zúñiga a la cabeza, para conocer cuántas vallas que no tenían permisos poseían el medidor de luz y cuántas de estas continúan hoy en día reflejando publicidades. No obstante, tampoco llegó una respuesta.

También están pendientes las contestaciones en cuanto a por qué se permitió que se levanten estas estructuras si no tenían los debidos permisos, así como cuáles son las acciones que ha ejecutado en conjunto con CNEL frente a la problemática. Silencio.