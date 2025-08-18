Expreso
  Buenavida

Beneficios del Seed Cycling: La Rutina de Semillas para Mujeres
El seed cycling combina semillas ricas en omega-3, zinc y vitamina E para apoyar la salud hormonal.freepik

¿Qué es el seed cycling? Guía para mejorar tu salud hormonal con semillas

¿Quieres un ciclo menstrual más estable? Utiliza semillas en cada fase para nutrir tu cuerpo y equilibrar hormonas

El seed cycling (o ‘rotación de semillas’) es una práctica natural que ha llamado la atención por su potencial para regular el ciclo menstrual, reducir síntomas del síndrome premenstrual (SPM) y apoyar la salud hormonal en general. Aunque no es un tratamiento médico, estudios científicos respaldan los beneficios nutricionales de las semillas utilizadas en esta técnica.

La endocrinóloga Ariana Avecillas explica: “las semillas de girasol, linaza, sésamo y zapallo son buenas para el ciclo porque contienen fitoestrógenos y ácidos omega-3, que son la base de las hormonas sexuales importantes en cada fase del ciclo”.

Aunque faltan estudios exclusivos sobre el seed cycling, la ciencia respalda sus ingredientes. Por ejemplo, investigaciones muestran que los omega-3 de la linaza reducen la inflamación y el SPM, mientras que el zinc de las semillas de calabaza favorece la progesterona

Lo mejor es que es fácil de probar: basta con 1-2 cucharadas diarias de las semillas correspondientes, molidas y añadidas a sus comidas favoritas, como yogur o ensaladas.

Eso sí, tenga paciencia: los efectos pueden tardar 2-3 ciclos en notarse. Y aunque es seguro para la mayoría, si tiene desequilibrios hormonales como SOP o endometriosis, conviene consultar primero con su médico. El seed cycling no es una solución mágica, pero sí un complemento delicioso y natural para cuidar su salud hormonal. ¿Se animas a probarlo? 

¿Cómo se deben consumir?

Aunque esto sea una guía es recomendable que consulte a un médico antes de empezar a seguir estos consejos:

  • Fase folicular (Días 1-14): Consuma 1-2 cucharadas diarias de semillas de lino (ricas en lignanos para equilibrar estrógenos). También incluya 1-2 cucharadas diarias de semillas de calabaza (aportan zinc para preparar la ovulación).
  • Fase ovulatoria (Días 14-21): Cambie a 1-2 cucharadas diarias de semillas de sésamo (fuente de selenio y zinc) y agregue 1-2 cucharadas diarias de semillas de girasol (ricas en vitamina E).
  • Fase lútea (Días 21-28 o hasta menstruación): Mantenga el consumo de semillas de sésamo y girasol. Pruebe mezclarlas en sopas o cremas para mayor variedad.

