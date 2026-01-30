Conductor muere tras caer a un barranco en la vía a la costa

El accidente se registró la noche del jueves 29 de enero en el kilómetro 46 de esa vía, en el sentido Progreso - Chongón

Imagen referencial. El accidente se registró en el kilómetro 46 de la vía a la costa.

Una tragedia se registró en la vía a la costa la noche del jueves 29 de enero. El conductor de un vehículo falleció en un siniestro de tránsito ocurrido en el kilómetro 46 de esa carretera, en el sentido Progreso - Chongón.

Según versiones de testigos, un vehículo que circulaba por la zona perdió pista y cayó a un barranco, cerca de las 21:00. Una mujer, que viajaba como ocupante del automóvil, resultó herida; sin embargo, logró salir del carro y, arrastrándose, alcanzó la autopista principal para pedir auxilio.

Un motociclista que se movilizaba por ese tramo a esa hora observó a la mujer y se detuvo para ayudar. " Yo pasé para Cerecita, vi a la señora que de allá abajo se arrastró como sea y aquí estaba tirada pidiendo auxilio", dijo el ciudadano a Ecuavisa.

El sistema integrado de seguridad ECU911 indicó que la alerta ciudadana sobre el hecho fue recibida a las 21:31. Enseguida fue desplegado personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y de la concesionaria Cvialco.

Según la CTE, el accidente se produjo por una pérdida de carril de circulación. Además del conductor fallecido, otras tres personas resultaron heridas en el siniestro, incluida la mujer que pidió ayuda. Ellos fueron trasladados en ambulancias del Cuerpo de Bomberos a casas asistenciales de Guayaquil.

El cuerpo del conductor quedó atrapado entre los fierros del vehículo, por lo que el personal bomberil realizó tareas de extracción durante más de dos horas. Pasadas las 23:30, el cadáver fue trasladado al Laboratorio de Criminalística por el carro de Medicina Legal.

El automóvil accidentado también fue extraído del barranco a través de una plataforma y trasladado al Centro de Retención Vehicular (CRV).

Oscuridad en la vía a la costa, un problema constante

Durante meses, EXPRESO ha recogido y visibilizado las denuncias ciudadanas sobre la falta de iluminación en varios tramos de la vía a la Costa, especialmente en el sector que conecta Playas con Progreso.

Residentes de esta parroquia de Guayaquil han señalado que los accidentes son constantes debido a esta problemática. Incluso se han reportado personas fallecidas en distintos siniestros, atribuídos a la alta velocidad con la que circulan los vehículos y a la escasa iluminación de la vía.

La ciudadanía pide a las autoridades aplicar acciones correctivas en la vía, y la instalación de más luminarias para evitar tragedias.

