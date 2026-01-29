Transportistas de Guayaquil protestarán contra la informalidad

Los dirigentes gremiales acudirán a las oficinas de la ATM, este viernes 30 de enero, para exigir más controles

Dirigentes gremiales del transporte urbano, escolar y de taxi realizarán una protesta este viernes 30 de enero en rechazo al avance de la informalidad en Guayaquil, un problema que —según advirtieron— estaría poniendo en riesgo la sostenibilidad del transporte formal y agravando los problemas de tránsito en la ciudad.

Ricardo Onofre, presidente de la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug), señaló que la informalidad ha provocado una caída sostenida de la demanda del transporte legal.

“Está desapareciendo el transporte formal y se está recrudeciendo la presencia del transporte informal”, indicó Onofre y agregó que esta situación afecta al transporte escolar, urbano y taxis.

Onofre sostuvo que la demanda del transporte público ha sido absorbida por furgonetas, motocicletas, tricimotos y taxis informales. “Esa demanda era nuestra y hoy está en manos de más de 20.000 unidades”, dijo.

Transportistas de Guayaquil lamentan pérdidas económicas por la informalidad

El dirigente también cuestionó la proliferación de tricimotos en la ciudad y aseguró que, si existiera control, su número sería significativamente menor. Añadió que la expansión del transporte informal ha generado pérdidas económicas al sector formal, al punto de que varias unidades han sido retiradas por casas comerciales ante la imposibilidad de cubrir sus pagos.

Además, Onofre denunció presuntos actos de extorsión durante los operativos de control. Indicó que, bajo pretextos como fallas mecánicas menores, las unidades son llevadas a patios de retención, donde deben pagar tarifas diarias elevadas. “Cada bus que ingresa al canchón paga 23 dólares diarios. Es el garaje más caro del Ecuador”, dijo.

Por su parte, Oswaldo Guamán, presidente de la Unión Provincial de Transporte Escolar Institucional de Guayas, denunció la falta de control a tricimotos y motocicletas que operan de manera ilegal, incluso en zonas escolares.

“Los centros educativos están llenos de tricimotos y carros informales, mientras al transporte formal se lo persigue”, sostuvo.

Guamán aseguró que el gremio se concentrará desde las 09:00 en las oficinas de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) para exigir acciones concretas contra la informalidad y mayor control por parte de la autoridad.

