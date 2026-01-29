Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Fetug transporte urbano Guayaquil
Oswaldo Guamán (i) y Ricardo Onofre, dirigentes gremiales de transporte.CHRISTIAN VINUEZA

Transportistas de Guayaquil protestarán contra la informalidad

Los dirigentes gremiales acudirán a las oficinas de la ATM, este viernes 30 de enero, para exigir más controles

Dirigentes gremiales del transporte urbano, escolar y de taxi realizarán una protesta este viernes 30 de enero en rechazo al avance de la informalidad en Guayaquil, un problema que —según advirtieron— estaría poniendo en riesgo la sostenibilidad del transporte formal y agravando los problemas de tránsito en la ciudad.

Ricardo Onofre, presidente de la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug), señaló que la informalidad ha provocado una caída sostenida de la demanda del transporte legal.

(Te puede interesar: Aquiles Álvarez: "Si esto continúa así en la Panamá, tocará suspender actividades")

Está desapareciendo el transporte formal y se está recrudeciendo la presencia del transporte informal”, indicó Onofre y agregó que esta situación afecta al transporte escolar, urbano y taxis.

Onofre sostuvo que la demanda del transporte público ha sido absorbida por furgonetas, motocicletas, tricimotos y taxis informales. “Esa demanda era nuestra y hoy está en manos de más de 20.000 unidades”, dijo.

Lagunas de oxidación Guayacanes Samanes

Audiencia por crisis en ríos y agua en Guayaquil queda postergada

Leer más

Transportistas de Guayaquil lamentan pérdidas económicas por la informalidad

El dirigente también cuestionó la proliferación de tricimotos en la ciudad y aseguró que, si existiera control, su número sería significativamente menor. Añadió que la expansión del transporte informal ha generado pérdidas económicas al sector formal, al punto de que varias unidades han sido retiradas por casas comerciales ante la imposibilidad de cubrir sus pagos.

Además, Onofre denunció presuntos actos de extorsión durante los operativos de control. Indicó que, bajo pretextos como fallas mecánicas menores, las unidades son llevadas a patios de retención, donde deben pagar tarifas diarias elevadas. “Cada bus que ingresa al canchón paga 23 dólares diarios. Es el garaje más caro del Ecuador”, dijo.

RELACIONADAS

Por su parte, Oswaldo Guamán, presidente de la Unión Provincial de Transporte Escolar Institucional de Guayas, denunció la falta de control a tricimotos y motocicletas que operan de manera ilegal, incluso en zonas escolares.

Los centros educativos están llenos de tricimotos y carros informales, mientras al transporte formal se lo persigue”, sostuvo.

Guamán aseguró que el gremio se concentrará desde las 09:00 en las oficinas de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) para exigir acciones concretas contra la informalidad y mayor control por parte de la autoridad.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Nicola Peltz recibe asignación mensual de un millón de dólares

  2. ExxonMobil llega a Ecuador con contrato para suministrar gasolina de alto octanaje

  3. Noche Amarilla: los partidos memorables y goles en la presentación de Barcelona SC

  4. Transportistas de Guayaquil protestarán contra la informalidad

  5. El costo oculto de las ‘vacunas,’ una amenaza para las empresas de Ecuador

LO MÁS VISTO

  1. Aguiñaga responde y responsabiliza a González por el manejo de fondos de campaña

  2. El legado de La Salle sigue vivo en Guayaquil

  3. Colombia cierra sus puertas y el arroz de Ecuador queda a la intemperie

  4. Crisis en la Judicatura: sale la directora de Transparencia y aumentan las renuncias

  5. Ciencia alerta en Ecuador: hallan parásito zoonótico en la lisa, clave del ceviche

Te recomendamos