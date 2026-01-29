Audiencia por crisis en ríos y agua en Guayaquil queda postergada

La diligencia, que se instaló este jueves 29 de enero en la Unidad Judicial de Florida, fue suspendida

La fetidez que emanan las lagunas de oxidación Guayacanes-Samanes es uno de los problemas señalados por la ciudadanía en Guayaquil.

La audiencia de acción de protección presentada por el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos contra el Municipio de Guayaquil, Emapag e Interagua fue aplazada este jueves 29 de enero. La demanda señala presuntas omisiones y acciones que habrían contribuido a la contaminación de cuerpos hídricos en Guayaquil y la provincia del Guayas.

César Cárdenas, director del Observatorio, indicó que acudieron al llamado judicial con la expectativa de que el proceso avance. “El día de hoy vinimos a la hora determinada por la jueza para que se instale la audiencia en el caso de la acción de protección que pedimos para proteger el río Daule, los cuerpos hídricos y la garantía de un adecuado tratamiento al agua que bebemos millones de guayaquileños”, señaló.

No obstante, explicó que las entidades demandadas solicitaron el aplazamiento. “Las partes de Emapag, Interagua y el Municipio de Guayaquil han pedido un aplazamiento para prepararse, dicen. Yo creo que esto está como los demás casos: tratan de dilatar las acciones para no responder adecuadamente”, sostuvo Cárdenas.

El director del observatorio señaló que la acción de protección busca una reparación integral y garantías sobre la calidad del agua potable. “Queremos que el agua que bebemos los guayaquileños realmente sea agua para consumo humano, algo que está en entredicho”, manifestó.

Agregó que se han presentado cerca de 8.000 páginas de informes, incluidos análisis de laboratorios acreditados con muestras tomadas en distintos sectores de la ciudad y en el río Daule.

Agua en Guayaquil: Al menos 90 industrias registran descargas no domésticas en el sistema de alcantarillado

Cárdenas cuestionó que se capte agua previamente contaminada por descargas, la cual luego es tratada para su distribución, y advirtió que este proceso pone en entredicho la garantía de agua apta para consumo humano.

Semanas atrás, Emapag informó que al menos 90 industrias registran descargas no domésticas en el sistema de alcantarillado de la ciudad, una práctica que está prohibida por la normativa ambiental vigente. Según criterios técnicos, dicho método afecta el tratamiento de aguas residuales que desembocan en el río Daule.

El director del Observatorio insistió en que el proceso no responde a intereses políticos. “Es una defensa ciudadana del derecho humano al agua y del derecho de la naturaleza”, manifestó.

También criticó que Interagua realice sus propios estudios. "No se puede ser juez y parte. Siempre tiene que haber unas terceras partes de manera independiente, autónoma, sin compromisos, de carácter técnico, exclusivamente para que demuestren que el agua de Guayaquil tiene garantías para ser tomada directamente de la llave", dijo.

Aún no ha sido definida la nueva fecha para la diligencia por la acción de protección interpuesta por el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos.

Aquiles Álvarez defendió la calidad del agua en Guayaquil

El miércoles 28 de enero, durante su enlace radial, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, defendió la calidad del líquido vital en la ciudad. “El agua es apta para el consumo humano”, dijo el funcionario y agregó que su administración mantiene controles permanentes sobre el servicio.

Álvarez afirmó que en Guayaquil existe un monitoreo técnico constante de la calidad del agua y detalló la cantidad de análisis que se realizan cada año.

“En Guayaquil cada año se realizan más de 6.700 muestras de agua potable, más de 1.300 de aguas servidas y más de 100 de agua cruda”, sostuvo, al tiempo que recalcó que el Municipio lleva los controles correspondientes y que “por supuesto que nos preocupamos por el agua de los guayaquileños”, dijo el alcalde.

