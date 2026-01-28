Calidad de agua en Guayaquil: Aquiles Álvarez revela cuántas muestras se toman al año

El alcalde de Guayaquil defendió la calidad del líquido vital en la ciudad y desestimó señalamientos de Ambiente

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, salió al paso de los cuestionamientos sobre la calidad del agua potable en la ciudad, luego de que la Asamblea Nacional exhortara a la Contraloría General del Estado a realizar una auditoría especial a Interagua y a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag).

En su enlace radial realizado este miércoles 28 de enero, el burgomaestre señaló que “el agua es apta para el consumo humano” y que su administración mantiene controles permanentes sobre el servicio.

Álvarez afirmó que en Guayaquil existe un monitoreo técnico constante de la calidad del agua y detalló la cantidad de análisis que se realizan cada año.

“En Guayaquil cada año se realizan más de 6.700 muestras de agua potable, más de 1.300 de aguas servidas y más de 100 de agua cruda”, sostuvo, al tiempo que recalcó que el Municipio lleva los controles correspondientes y que “por supuesto que nos preocupamos por el agua de los guayaquileños”, expresó el primer personero municipal.

El alcalde también cuestionó duramente los señalamientos que, según dijo, provienen desde el Gobierno central. “Todo lo que han venido diciendo es totalmente mentira, es falso, lo que ha dicho el Ministerio de Ambiente y toda la gente que está en ese Ministerio”, expresó, insistiendo en que las críticas no se sostienen frente a los datos técnicos que maneja la administración municipal.

Aquiles Álvarez: "Guayaquil va a tratar el 100 % del agua"

En su pronunciamiento, Álvarez destacó las obras de saneamiento ejecutadas y en marcha en la ciudad, como las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR).

“Guayaquil, con todas las plantas, la PTAR Esclusas, la PTAR Mi Lote y la PTAR de Los Merinos, va a tratar el 100 % del agua”, afirmó, y añadió que esta última obra, si no hay contratiempos, permitirá alcanzar ese objetivo en el corto plazo.

Asimismo, el alcalde señaló que informes oficiales respaldan la calidad del agua que se distribuye en la urbe. “El informe de la Defensoría del Pueblo lo confirma a través de los documentos que emite y confirma que cumplimos con la norma INEN 1108”, dijo.

En ese marco, rechazó expresiones que calificó como ofensivas para la ciudadanía: “Es una falta de respeto que vengan a decirnos que tomamos agua con caca”, comentario que, aseguró, generó rechazo entre los guayaquileños.

Planta de Los Merinos estaría lista entre diciembre del 2026 y enero del 2027

Álvarez defendió el modelo de gestión de Guayaquil y lo comparó con otras ciudades del país y de la región. “Guayaquil es ejemplo en la región en el tratamiento de agua y saneamiento”, manifestó.

Sobre la planta Los Merinos, precisó que su construcción concluiría “entre diciembre del 2026 o enero del 2027”, fecha con la que, según indicó, se consolidará el tratamiento total de las aguas residuales de la ciudad.

Sin embargo, entre la ciudadanía hay quejas por los constantes malos olores en zonas cercanas a las lagunas de oxidación Guayacanes-Samanes, así como la contaminación de ríos y esteros con desechos generados por industrias en diversos sectores de la ciudad.

Para este jueves 29 de enero está previsto que se desarrolle una audiencia pública en defensa del agua y los cuerpos hídricos de Guayaquil y la provincia.

