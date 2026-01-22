El Quinto Acueducto: ¿Cuándo empezará a fluir agua en el noroeste de Guayaquil?

La obra impactará a sectores como Los Pinos, Chorrillos y Mi Lote

El Quinto Acueducto se empezó a construir en 2025 a un costo de $54’458.117,90.

La obra del Quinto Acueducto tiene un avance de 25 a 30 por ciento, según aseguró el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, durante un recorrido realizado el pasado martes 20 de enero.

Con estos trabajos, que se realizan a la altura del kilómetro 26,5 de la vía a Daule, se prevé dotar de agua potable a los sectores Mi Lote (etapas 1 a 4), Ciudad de Dios, Ciudad Olmedo, Bosques del Edén, Ciudad Victoria, Flor de Bastión, La Explanada, Sergio Toral 1 y 2, Monte Sinaí 1 y 2, Lotes Populares, Socio Vivienda 1 y 2, Los Pinos y Chorrillos, según indicó el Municipio en una publicación.

Como recogió EXPRESO en febrero del 2025, cuando se firmó el contrato para su construcción, está previsto que más de 400.000 personas se beneficien del servicio.

“Hoy ya podemos constatar que se inició con la instalación de tubería, una tubería importante de 2.000 milímetros, que va a cubrir todo el noroeste de Guayaquil", precisó Álvarez en el recorrido.

En esta fecha empezará a funcionar el Quinto Acueducto

"Más o menos en estas fechas del 2027, entre diciembre del 2026 y enero del 2027, empezaremos por zonas a abrir la llave donde va a salir agua potable", aseguró el alcalde.

Álvarez insistió en que la dotación del servicio será por etapas. "Terminarla completamente demora aproximadamente 24 meses", recordó sobre la obra.

La empresa Hidalgo e Hidalgo S.A. construye esta infraestructura, con inversión de 54’458.117,90 dólares, que se financian parcialmente con un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

