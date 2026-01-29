Expreso
derrame guayaquil vía a daule
El suceso se registró tras un accidente de tránsito.Cortesía

Accidente en la vía a Daule provoca derrame químico en un canal del km 26

El choque provocó el derrame de producto químico en un canal del km 26, lo que activó protocolos ambientales y de seguridad

Un accidente de tránsito registrado en la vía a Daule generó momentos de susto entre la ciudadanía, luego de que un vehículo liviano y un camión se vieran involucrados en un choque a la altura del sector La Victoria, en el km 26 de esta importante arteria vial.

Durante la atención de la emergencia, las autoridades confirmaron que uno de los camiones transportaba productos químicos, los cuales cayeron en un canal cercano a La Victoria, en el km 26 de la vía a Daule, lo que encendió las alarmas por un posible riesgo ambiental.

Segura EP informó que, tras una evaluación preliminar, se determinó que la sustancia no representa un riesgo para la salud de las personas, aunque se activaron de inmediato los protocolos de atención y seguridad.

“Tras la evaluación preliminar, se determinó que la sustancia no representa un riesgo para la salud; no obstante, se activó el protocolo de atención”, detalló Segura EP en sus cuentas oficiales.

Vía a Daule: ¿Qué sustancia cayó en el canal?

Una fuente de la entidad explicó  a EXPRESO que el material que se transportaba sería un producto utilizado para la fabricación de pegamento. De manera preliminar, se indicó que no provocaría afectaciones a la salud, aunque aún se espera el reporte técnico final.

Evalúan el impacto ambiental

En la zona afectada se encuentran técnicos de Gestión de Riesgos y de la Dirección de Ambiente, quienes realizan la evaluación técnica del sector y coordinan acciones para la colocación de barreras de contención, con el objetivo de evitar que el producto llegue a cauces naturales.

Además se conoció que la empresa responsable del transporte fue notificada para que ejecute de forma inmediata las acciones de remediación correspondientes.

Unidades del Cuerpo de Bomberos permanecen en el lugar brindando apoyo y monitoreo permanente, mientras que personal de Emapag e Interagua también se encuentra en el sitio realizando evaluaciones técnicas de la zona.

guayaquil accidente
Derrame de sustancia química tras accidente en el km 26 de la vía a Daule.Cortesía

