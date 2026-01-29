Tráiler y bus escolar protagonizan aparatoso accidente en la vía a Daule

El hecho se registró la madrugada de este jueves 29 de enero, a pocos metros del peaje de ingreso a Guayaquil

El tráiler accidentado cayó a una zanja en el kilómetro 22 de la vía a Daule.

Un accidente de tránsito que involucró a un tráiler y un bus de transporte escolar se registró la madrugada de este jueves 29 de enero en el kilómetro 22 de la vía a Daule, a pocos metros de la cooperativa Nueva Victoria.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa al bus escolar volcado sobre la calzada, en el carril con sentido hacia Guayaquil. A pocos metros del sitio, el tráiler terminó fuera de la vía, tras caer a una zanja.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) fue desplegado al sitio para atender la emergencia. Pasadas las 06:30, el tráfico comenzó a colapsar en ese punto de la vía, en el sentido de ingreso a Guayaquil.

Según información preliminar, dos personas resultaron heridas en el accidente, las cuales fueron trasladadas a centros hospitalarios para recibir atenciones médicas.

Protestas por accidentes frecuentes en la vía a Daule

En ese tramo de la vía a Daule son frecuentes los accidentes de tránsito que involucran vehículos pesados. Uno de los casos más graves se registró el 14 de enero, cuando una madre y su pequeña hija fueron arrolladas por un camión. La menor murió al instante, mientras su progenitora quedó herida de gravedad.

El hecho desencadenó protestas de moradores de sectores como Puente Lucía y la cooperativa 11 de Septiembre, quienes quemaron llantas y bloquearon las vías tras el accidente, en demanda de mayor control a los vehículos pesados y una presencia permanente de agentes de tránsito.

Vía a Daule: Un contenedor se desprendió de cabezal

Cerca de las 06:45 de este jueves 29 de enero, un contenedor se desprendió un cabezal en la vía a Daule, a pocos metros de la estación de Metrovía del sector Florida, en el norte de Guayaquil.

Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) acudió al sitio y cerró dos carriles, mientras esperaban que ambas estructuras sean removidas. En ese tramo se formaron atolladeros, al ser una hora de alto tránsito vehicular.

