¿Qué sustancia química se derramó tras el accidente en la vía a Daule?

Un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 26 de la vía a Daule, en Guayaquil, activó la alerta por un derrame de una sustancia química en un canal cercano, lo que obligó a la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

Hasta el sitio se desplazaron dos unidades de combate, una ambulancia y un vehículo especializado para evaluación de Materiales Peligrosos, con el fin de identificar el producto derramado y descartar riesgos para la población y el medioambiente.

Tras la inspección técnica, la División de Materiales Peligrosos del Cuerpo de Bomberos determinó que el material derramado corresponde a un adhesivo para cartones, identificado como PVAC 3310.

Según el informe oficial, este producto no representa un riesgo para la salud pública. Sin embargo, las autoridades activaron protocolos preventivos por su cercanía con el río.

Aunque el adhesivo no supone un peligro inmediato para los habitantes del sector, los Bomberos de Guayaquil informaron que ejecutaron acciones para proteger el medioambiente, considerando la proximidad del canal con el río de la zona.

Entre las medidas adoptadas están la construcción de un dique de contención y la colocación de barreras absorbentes.

Las autoridades indicaron que el área continuará bajo monitoreo.

El accidente de tránsito que involucró a un tráiler y un bus de transporte escolar se registró la madrugada de este jueves 29 de enero, a pocos metros de la cooperativa Nueva Victoria.

Personal del Cuerpo de Bomberos y de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) fue desplegado al sitio para atender la emergencia. Pasadas las 06:30, el tráfico comenzó a colapsar en ese punto de la vía, en el sentido de ingreso a Guayaquil.

Según información preliminar, dos personas resultaron heridas en el accidente, las cuales fueron trasladadas a centros hospitalarios para recibir atenciones médicas.

