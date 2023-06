Entre grasa, fierros y tuercas, Alejandra Andrade, Mercedes Perea y Antonella Sánchez, todas de 17 años, aprenden a realizar mantenimientos periódicos a los carros, así como el funcionamiento de motores, aire acondicionado, frenos, sistema eléctrico, pintura, etc. del automotor.

Guayaquil: La academia acerca a los jóvenes a la ciencia de datos Leer más

Lo hacen en los talleres de la especialización electromecánica automotriz del colegio técnico Simón Bolívar, donde marcan la diferencia por ser las únicas mujeres donde la mayoría de sus miembros son varones.

Te invitamos a leer: Los colegiales escogen carrera técnica para prepararse para el mundo laboral

Cuentan que desde pequeñas se acostumbraron a este oficio que también es desarrollado por familiares varones, quienes ahora las apoyan para que sigan con esa tradición, pero de una forma técnica y no empírica como ellos lo hicieron.

Rubby Andrade (16) vino al mundo sin su pierna izquierda, pero eso no ha sido obstáculo para cumplir con sueños y metas. Este lunes viajará a Bogotá-Colombia, para participar en los V Juegos Parapanamericanos Juveniles 2023.



Lee más de ella 👉https://t.co/ZB0zWL43PD pic.twitter.com/ixneNIxzCt — Diario Expreso (@Expresoec) June 4, 2023

“Me encanta lo que estoy aprendiendo y quiero perfeccionarme para montar mi propio taller una vez que me gradúe en el colegio”, dice Alejandra, mientras utiliza -sin contratiempos- un rache para aflojar con mayor precisión los pernos del motor del carro que está reparando.

La academia crea dispositivo para alfabetizar de manera digital al sector rural Leer más

A su lado está Andrea, junto a su maestro Eduardo Robayo y dos compañeros varones que admiran la agilidad con la que trabaja la joven. “Esto no es complicado, me divierto haciéndolo. Además, me gusta que mis amigos no me discriminen ni me excluyan pensando que por ser mujer no puedo hacer este tipo de trabajo”, agrega.

Te invitamos a leer: Vincular educación y trabajo y otras propuestas para mejorar la enseñanza

Las mujeres están ganando terreno en las carreras que antes eran consideradas netamente de hombres. Sin embargo, aún son numerosos los oficios masculinizados que cuentan con una bajísima presencia femenina.

Me gusta el manejo de maquinarias y el uso de la tecnología. Ambas se juntan en la automatización que estoy aprendiendo en el colegio. Mercedes Lucio, alumna de carrera técnica

Odalys Loor y Hanna Caicedo manejan sin problemas el torno con la supervisión de su maestro. Carlos Klínger / EXPRESO

“Ser una minoría de una especialidad significa allanar un camino nuevo y dar respuesta a las preguntas que harán las sucesoras. Pero lo importante es cruzar la meta. El objetivo no es destronar a los hombres de los sectores consolidados por ellos, sino de normalizar una realidad de que ambos sexos tenemos las mismas oportunidades”, reflexiona Odalys Loor, quien junto a su compañera Hanna Caicedo, ambas de 16 años, siguen la carrera Mecatrónica.

Guayaquil: Universitarios crean app para ayudar a los bachilleres a escoger carrera Leer más

En otro de los talleres de la institución educativa, ellas realizan sus prácticas de soldaduras y manejan el torno, que es una máquina-herramienta que efectúa el torneado veloz de piezas de metal, madera y plástico.

Te puede interesar: Los estudiantes de los colegios técnicos son los futuros microempresarios

Ambas se concentran para iniciar la práctica. Su maestro Marcos Lema vigila de cerca el trabajo de sus alumnas, que también son las únicas mujeres en un grupo de 25 de varones.

Me gusta lo que estoy aprendiendo y me esfuerzo por saber más. No me siento menos que nadie; mis compañeros no me discriminan.

Celeste Ávila, estudiante de carrera técnica

“Al principio se me hizo complicado el manejo de la máquina; pero con el uso constante uno va aprendiendo”, indica Odalys sin quitar su mirada de la cuchilla que penetra contra la pieza cortando parte de ella.

Desde abril de este año, 8.740 niños de la Zona 8 (que abarca los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón) han sido reinsertados al sistema educativo. En el régimen Costa suman 20.000, informa a EXPRESO el Ministerio de Educación.



Revisa los datos completos ⬇️ — Diario Expreso (@Expresoec) May 25, 2023

En cambio, Hanna asegura que para ella no es complicado manejar la maquinaria. “La conozco bien porque mis hermanos la usan en los talleres familiares de manufacturación. Pero siempre es bueno seguir perfeccionándose”, reconoce.

Los niños estimulan aprendizaje en casa con la guía de educadores Leer más

En los colegios técnicos todos los estudiantes realizan prácticas dos días a la semana; el resto es dedicado a la teoría que forma parte del pénsum académico. Cuando están en tercero de bachillerato realizan pasantías en empresas privadas.

Te invitamos a leer: Las carreras tradicionales son el ‘top’ en las universidades

“El setenta por ciento de los alumnos se queda trabajando. Las mujeres se acoplan más rápido al área laboral”, asegura Claudio Chong, rector del colegio técnico Simón Bolívar.

Celeste Ávila y Mercedes Lucio son supervisadas por su maestro Marcos Borbor, en el manejo del torno. Carlos Klínger / EXPRESO

El docente recalca que tanto hombres como mujeres pueden aprender las diferentes especializaciones. “En la institución no existe discriminación, aquí se fomenta el compañerismo, el apoyo mutuo, sin distinción de sexo”, acota, mientras recorre el taller de climatización donde Celeste Ávila (16) y Mercedes Lucio (17) realizan el mantenimiento de un aire acondicionado industrial.

Equipamiento El colegio técnico Simón Bolívar tiene diferentes talleres equipados, donde los estudiantes realizan las prácticas con el apoyo de sus docentes.



Lo hacen con la ayuda de una hidrolavadora y usan un amperímetro para medir la electricidad. Ambas dicen ser diestras en esta área y ya están pensando montar un taller.