Durán replica las medidas de seguridad y también prohíbe las reuniones y fiestas

La decisión que días atrás fue tomada por Guayaquil y luego por Samborondón, también ha sido tomada por Durán. A partir de ahora, en el cantón quedan prohibidas las fiestas y reuniones sociales en las viviendas. Así lo anunció el alcalde de esta localidad, Dalton Narvéz, en su cuenta de Twitter, luego de que el Comité de Operaciones de Emergencias de Durán haga la solicitud al Concejo Cantonal; y esta sea aprobada.

Guayaquil tiene solo 5 camas UCI disponibles, advirtió este lunes la alcaldesa @CynthiaViteri6, que ocupan pacientes provenientes de distintas zonas de #Ecuador. Pidió que reserve el 20 % para las personas que viven en la urbe. https://t.co/slQNhcwVsI — Diario Expreso (@Expresoec) August 3, 2020

La petición, al igual que en los cantones vecinos, se debe al incremento de denuncias que han sido recibidas al sistema del ECU911, la Policía Nacional y Policía Municipal; lo que, a decir de las autoridades, incrementa el riesgo de un posible rebrote de casos.

¡ATENCIÓN DURÁN! 🗣️



Durán prohíbe las fiestas y reuniones sociales en viviendas o predios particulares.



Seamos responsables y evitemos sanciones.#DedicadosAServirte #DuránResponsable pic.twitter.com/wwbGZ5GWDA — GAD DURÁN (@DuranGad) August 5, 2020

"Esta ordenanza está dirigida a esas pseudo fiestas que se realizan de manera irresponsable. Se sancionará al dueño del predio y a la persona que alquila u organiza este tipo de eventos, además recordemos que está vigente una ordenanza sobre el uso obligatorio de mascarillas y quienes incumplan con esta medida también serán sancionados", expreso Narváez. La multa para quienes no la porten será de $ 100.

La ordenanza, según precisó el alcalde, es la misma que se estableció en Guayaquil. Es decir, que quienes incumplan con las medidas y realicen reuniones o fiestas, recibirán una multa de un salario básico.

Para los ciudadanos, quienes venían pidiendo precisamente que se fortalezcan estas medidas, resulta oportuna la decisión tomada. "En Durán había cada vez más fiestas, se veía a la gente tomando jueves, viernes, sábados, domingos. Era bulla en todos lados, intercambio de botellas y bebidas. Nadie respetaba nada, el distanciamiento quedó atrás. Al fin nos escucharon. Que la medida permanezca vigente, el tiempo que sea necesario", explica Arturo Jiménez, habitante del cantón.

Alcaldes @juanjoseyunez y alcalde de Daule Dr Cañizares, alcalde de Duran Sr . Dalton Narvaez, los exorto a proceder con la misma ordenanza, los 4 municipios son el Gran Guayaquil y la preocupación de la salud debe ser para todos. https://t.co/sGLNmlooHg — Eduardo Javier Espinoza S. (@ejespinoza) August 3, 2020

Entre los habitantes, sin embargo, hay quienes creen que la sanción económica por no portar la mascarilla es muy baja. La gente no entiende, no es consciente, coinciden. "Deberían obligarlos a pagar más $ 200, $ 300, a ver si aprenden. Acá hay relajamiento total a las medidas. Solo tocándole el bolsillo a la gente, van a entender. Lamentablemente es así", precisó Juan Gavilanez, residente del sector

Según datos del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, hasta el pasado 5 de agosto Durán registraba 948 casos confirmados de coronavirus.