La caduca recaudación por un discontinuo servicio de agua potable, que ha derivado en juicios de coactiva a cerca de 18.000 habitantes del cantón Durán, es solo la punta del iceberg que ha llevado prácticamente a la quiebra a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán (Emapad-EP).

“La población ha crecido, la necesidad ha crecido, la inflación ha crecido, los gastos han aumentado”, sostuvo Christian Mendoza, gerente general de la entidad, durante la última sesión que llevó al Concejo Cantonal a autorizar al alcalde Dalton Narváez buscar una inyección económica para salvar a la empresa municipal.

¿Pero de cuánto será esa inyección y de dónde saldrán esos recursos para cubrir ese bache a Emapad-EP? Aunque todavía no se tienen cifras, desde la Dirección Financiera de la Municipalidad de Durán señalan que dentro de su propio presupuesto “se priorizarán las obras y se hará un análisis minucioso al presupuesto de la institución para liberar recursos y con nuestros propios ingresos poder ayudarlos”.

Además, se sigue pidiendo al Banco Ecuatoriano de Desarrollo del Ecuador (BEDE) la línea de crédito con la que tienen previsto realizar tres grandes proyectos en relación al agua:la construcción de los pozos, un ducto cajón y las redes en la parroquia El Recreo, donde según el alcalde Dalton Narváez se pierde más del 85 % del agua por las tuberías viejas y obsoletas que existen.

Un sector donde además, según Emapad, está el mayor porcentaje de usuarios coactivados, con un monto de cartera vencida de 1’351.822,89 dólares, quienes recibieron servicio 24/7 hasta el año 2021.

Pablo Alencastro Moreno, quien habita desde hace diez años en la primera etapa de El Recreo, asegura que el servicio de agua en el sector llega pasando un día y a ciertas horas de la mañana o la tarde, al igual que en otras zonas del cantón.

Entonces, “¿cómo la gente va a pagar un servicio que es irregular? No es normal. Le pasan una planilla que dice 24/7, pero no lo dan como tal”, señaló para justificar lo que ha escuchado de vecinos suyos, quienes optan por no pagar el servicio, que es uno de los mecanismos de recaudación de Emapad, que ante la falta de pago está prácticamente al borde de la quiebra.

Cisterna. Son pocos los que, como Francisco Bravo, cuentan con cisterna en casa para abastecerse del líquido, que es provisto irregularmente. Pero la planilla siempre llega a tiempo. CHRISTIAN VASCONEZ

“Esta gran afectación ha generado graves problemas a la empresa”, como la falta de pago al personal administrativo y obreros, expuso Narváez el pasado 2 de septiembre, en sesión del Concejo.

“Hay muchos gastos corrientes. La parte administrativa y los obreros están impagos un par de meses... Son gente que está trabajando y sacrificándose en la parte de mantenimiento de los pozos viejitos y bombas viejitas. Si no los ponemos a trabajar, no habrá agua ni racionada, habrá un desabastecimiento total”, sentenció el burgomaestre como argumento para buscar esos recursos que inyecten económicamente a la empresa de agua.

El concejal Rodolfo Ortega señaló que cuando recibió los oficios de Emapad, no se detallaba de manera clara cuál sería el uso de esos recursos.

“Comencé a revisar todo el expediente y no encontré claramente para qué iban a ser utilizados esos fondos”, dijo a EXPRESO, por lo que pidió que se explique esa situación. En respuesta, le dijeron que el pedido tiene que ver con la operatividad de la empresa municipal. “Conversando con Emapad, efectivamente hay retrasos en pagos de sueldos, hay empleados a los que se les deben dos meses y a otros un mes. La búsqueda de estos fondos va para solventar las operaciones y gastos administrativos que tiene la Emapad”.

Christian Mendoza, gerente general de Emapad-EP, indicó que el directorio solicitó al GADM (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal) la reactivación temporal de una asignación económica, para compensar la reducción actual de ingresos y así mitigar el impacto de no poder operar y mantener los servicios provistos.

“Lastimosamente, por la tarifa actual que data del 2006, la baja recaudación por los servicios provistos (solo el 53 % de usuarios cancelan su planilla) y por coactiva (solo el 3 % de la deuda ha podido ser convenida), el flujo mensual de caja es cero o negativo”, reveló el funcionario.

Recaudación En el periodo 2017-2022 se ha recaudado en total cerca de 1’287.033,51 dólares. Existe un remanente por cobrar de $ 6’616.263,54.

Entre las medidas para empujar los procesos de coactiva, el directivo menciona que realizan el reforzamiento en la Jefatura de Coactiva, la estandarización del catastro, gestión comunitaria, corte y reconexión.

Algo que por su situación económica no puede hacer con regularidad Juan Brito, morador de la segunda etapa de El Recreo. Él contó que llegó a un convenio con la empresa municipal para tener el servicio, aunque no tiene medidor y cuando llega el líquido se desperdicia a la entrada de su humilde vivienda.

Lo contrario ocurre en casa de Elizabeth Asunción, de la primera etapa, donde “hay que estar chupando y chupando para que salga agua, porque no hay presión; pero cuando no se paga, al mes pasan para cortar”.