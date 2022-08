La prestación del servicio de agua potable, en el cantón Durán, corre un alto riesgo. Esto, ante las millonarias pérdidas que reporta la Empresa Municipal de Agua Potable (Emapad-EP), por el incumplimiento del pago de planillas de una parte de ese 52 % de la población que recibe agua por tubería, cuestionado en varios sectores. El otro 48 % se abastece por tanqueros.

“Si la cartera vencida sigue creciendo, por falta de pago de nuestros usuarios, en un corto plazo podríamos tener problemas de no cubrir la operación y mantenimiento en los horarios de distribución, a tal punto que la provisión diaria no cumpla con las necesidades mínimas de líquido vital, para consumo humano”, reveló a EXPRESO Christian Mendoza, gerente general de Emapad-EP.

Añadió que, con la tarifa vigente que data de 2006, lastimosamente, la empresa no puede cubrir sus costos directos e indirectos, relativos a la prestación del servicio. De los 17.858 usuarios a quienes se ha iniciado procesos de coactiva, 3.348 han cancelado los valores adeudados, mientras que 1.675 están en convenio de pago. A los restantes 12.835 usuarios que han sido notificados y con un plazo de 30 días para realizar convenios de pago, no se les ha podido realizar retenciones bancarias, “porque no poseen cuentas bancarias o las tienen sin fondos”.

Mendoza asegura que en 2021 se realizó una actualización de cartera vencida y que, a la fecha de reporte, en el período 2017- 2022, se ha recaudado aproximadamente $ 1’287.033,51 de 8’958.223,48 dólares, teniendo un remanente por cobrar de: 6’616.263,54 dólares.

En la Héctor Cobos, las redes de conexión de agua están en el aire. Los habitantes se quejan por la falta de un servicio contínuo. Alex Lima

Pero la queja en sectores como las cooperativas 18 de Abril, Brisas del Mar, ciudadela Maldonado, entre otros, es la misma: el agua llega por horas y hay que “chupar” para que salga. Sin embargo, proveerse de un servicio con horarios de distribución, con una tarifa por red, según Emapad, “no exime a los usuarios de cancelar su planilla mensual de consumo, aunque este sea discontinuo o no constante”. Según indican, el mayor porcentaje de coactivados corresponde a la parroquia El Recreo, con un monto en cartera vencida de $ 1’351.822,89, quienes contaron con el servicio 24/7 hasta el 2021.

Mendoza reconoce que el 48% de la población, como es público, se abastece por tanqueros. “Justamente, por operar con la misma producción (cantidad de agua para la población) desde 2009 y por la falta o las malas inversiones en infraestructura municipal relativa a este sistema”, del que da las siguientes cifras:

Desembolsos realizados para la dotación de agua en Durán. Cortesía

La concejal Ana Belén Ruiz sostiene que condonar las planillas de agua, agravaría la situación económica de Emapad como empresa “y lo más probable es que quiebre”. Según dice, desde el Concejo se ha apoyado las mociones planteadas de planes, proyectos y programas para el mejoramiento de la captación, distribución en temas de agua potable.

“La administración municipal 2019-2023 está gestionando el financiamiento para, en el corto plazo, construir los 4 puntos nuevos de captación y reducir las pérdidas (reales y aparentes) a través de cambio y/o rehabilitación de redes de agua potable en varios sectores del cantón y la instalación de más de 30.000 micromedidores”, sostuvo.

En el mediano y largo plazo, añadió, se deben iniciar los proyectos y obras del programa de “Agua potable y alcantarillado cantón Durán-6quinquenios”, cuyos estudios se encuentran listos, en proceso de inicio de viabilidad técnica con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate).

Su similar, René Zambrano, recordó que Durán se abastece con la producción de 7 puntos de captación antiguos y que se ha entregado toda la documentación relativa a los contratos de agua potable del período 2014-2019, con la finalidad de que la ciudadanía conozca a los verdaderos responsables de los nefastos contratos de agua potable en Durán.