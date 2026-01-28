Durán encadena ocho muertes en dos días y vuelve a amanecer bajo fuego

Tres cuidadores de carros y un taxista fueron atacados a tiros en la ciudadela Abel Gilbert, en Durán.

Durán volvió a despertar con balas. Un ataque armado ocurrido la madrugada de este miércoles 28 de enero de 2026, en la ciudadela Abel Gilbert Pontón, dejó tres personas fallecidas y una más herida, en medio de un escenario marcado por el miedo, la escasa colaboración ciudadana y una escalada de violencia que, en solo dos días, ya suma ocho muertos en el cantón.

El atentado se registró cerca de las 04:00, cuando cuatro hombres conversaban sentados sobre un tronco, en una de las calles del sector residencial. De forma repentina, sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta abrieron fuego contra el grupo.

Dos de las víctimas murieron en el sitio. Una tercera logró correr media cuadra, pero cayó sin vida a causa de las heridas. El cuarto hombre, identificado como taxista, recibió un impacto de bala en el abdomen y fue trasladado a una casa de salud, donde permanece bajo atención médica.

Víctimas eran trabajadores del sector

Horas después del ataque, Carlos Mosquera, capitán de la Policía Nacional y miembro del distrito Durán, confirmó que los fallecidos residían en viviendas cercanas al lugar de la balacera y eran conocidos en la zona.

“Las víctimas son tres cuidadores de carros y un taxista. Realizaban esta actividad desde hace mucho tiempo y eran conocidos por los propietarios de los inmuebles y de los vehículos del sector”, señaló el oficial.

Los fallecidos fueron identificados como Leonardo González Vera, Fabián Rambay León y Cristian García Solís. Mosquera precisó además que uno de ellos registraba antecedentes penales por robo, aunque también se dedicaba al cuidado de vehículos.

Silencio en el barrio

Uno de los principales obstáculos para la investigación ha sido la limitada información proporcionada por los moradores. Según Mosquera, los residentes no aportaron datos relevantes sobre la forma de movilización de los atacantes ni el número de implicados en el crimen.

Pese a ello, la Policía Nacional mantiene activas las investigaciones para establecer las causas del ataque y dar con los responsables. En el sitio se realizó el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios balísticos.

Un familiar de uno de los fallecidos, que pidió reserva de su identidad, aseguró que su hermano, de 38 años, no había recibido amenazas previas y deja en la orfandad a una niña de 10 años. Indicó que la familia ha vivido siempre en Durán y que las víctimas cuidaban vehículos desde la pandemia, principalmente en horarios nocturnos. Entre los muertos se encontraba también un amigo cercano, de la misma edad, padre de dos hijos.

Ocho muertes en dos días

El ataque en Abel Gilbert se suma a una cadena de hechos violentos registrados entre el lunes 26 y el miércoles 28 de enero, que han dejado ocho personas asesinadas en distintos puntos de Durán.

El lunes 26 de enero, cerca del mediodía, un hombre de 60 años fue asesinado al salir al patio de su vivienda, en la segunda etapa de El Recreo. La víctima habría sido propietaria de una gallera y los atacantes ingresaron al domicilio al presumir que guardaba dinero. En el hecho se produjo un cruce de disparos y dos sospechosos fueron aprehendidos.

Esa misma noche, alrededor de las 21:30, otro ataque armado se registró en El Recreo 1, dentro de un local de comida rápida. La agresión estaba dirigida contra un adolescente de 17 años, quien resultó herido y murió posteriormente en una casa de salud. En el mismo hecho falleció una joven que cumplía su primer día de trabajo.

Minutos después, en la avenida Nicolás Lapentti, cerca de una gasolinera y a pocos metros de un centro comercial, un cliente fue asesinado a tiros. Un comerciante que vendía productos alimenticios también resultó herido y murió posteriormente. La Policía indicó que los hechos del lunes no estarían relacionados entre sí.

