Los apagones le están restando energía al desayuno popular

Crisis tras crisis, aunque no frenan a los guayaquileños que se levantan cada mañana a hacerle frente a la rutina; no hay luz, pero tampoco hay tiempo para quejarse: hay que salir a ganarse el pan, ¿pero qué sucede cuando el racionamiento eléctrico también pone en riesgo ese pan en el desayuno?

El pan vs el prejuicio

El no tener energía eléctrica en horarios cuando el sol está por nacer (entre 04:00 y 06:00) basta para que una panadería altere su producción. Con esta suerte corre Dennis Cali, quien junto con su familia administra dos locales que hornean y distribuyen pan, en Sauces 5 y la Alborada onceava etapa, en el norte.

A pesar de que han variado las horas de racionamiento, la franja que le ‘sortea’ el Gobierno para no tener luz es la misma en las dos sucursales, afectando no solo sus ventas, sino la percepción de sus clientes.

“Con el pan es un tema complicado. Los cortes están siendo irregulares en estos sectores y se nos daña mucho la producción’’, cuenta Cali, quien también está lidiando con el prejuicio. Él lo explica: “Los clientes creen que el pan es guardado, que hacemos para guardar y no es así, solo que hay que hacer el pan un poco antes. Hacerlo más tarde, por frescura, es no vender’’, confiesa a EXPRESO.

Muchas veces, los generadores que adquieren los negocios no abastecen para la maquinaria de los locales. FRANCISCO FLORES

No es solo un problema de pan

Y si fuese mejor optar por un desayuno elaborado, el panorama es también oscuro. La Asociación de Restaurantes del Guayas contó a este medio que la principal molestia de los emprendimientos y puestos de comida es la falta de planificación, debido a que no se están respetando los horarios de corte de luz o los cambian.

‘‘Estamos haciendo maravillas los restaurantes, ‘jugando’ con los horarios de corte de luz que nos indican. Una semana dicen que solo serán dos horas, luego cinco, ya mismo doce… Nos complican’’, contó el presidente de este gremio, Carlos Barrezueta, en un artículo anterior.

A estas quejas se sumó Ariel Giler, quien tiene su puesto de alimentos en la Alborada. La falta de luz en horario matutino pone en riesgo la refrigeración de su principal activo, el queso.

‘‘No nos dura el queso, se echa a perder. Nos toca pedir que nos traigan (de Chone, Manabí) mucho menos, aquí tenemos pérdidas de hasta el 35 % desde que empezó la crisis eléctrica’’, recordó Giler, acotando también que ellos, en cambio, no pueden ajustar su horario de apertura y cierre por los cortes de energía, pues ‘‘igual hay que vender’’.

Quienes tienen que sortear opciones de desayuno son las madres de familia que cada mañana llenan la lonchera de sus hijos cuando estos van a la escuela.

Los lácteos son los productos que más se pueden echar a perder por la falta de refrigeración. FRANCISCO FLORES

Las mamás que sí resuelven

Que el pan no esté listo; que los alimentos no amanezcan frescos o, en el peor de los casos, se hayan estropeado porque su refrigerador no estuvo funcionando, pone a las mamás a resolver a raíz del horario que dicta el Gobierno.

‘‘Yo tengo una niña que va a la escuela y es complicado ahorita por las mañanas. Las cosas amanecen sin refrigeración, me toca pensar en qué mandar de lunch porque un jamón con queso se me estropea con esta crisis. Los lácteos se me dañan’’, relata Valeria Falquez, quien teme que los racionamientos se prolonguen y la nutrición de su niña siga arriesgándose.

A Paula Ramírez, otra madre de familia, le sucede algo similar. ‘‘Con la comida de mi hija pequeña me ha tocado improvisar. Aprovecho que sí tengo energía eléctrica en la noche para cocinar y almacenar los alimentos en envases de vidrio, porque así la comida se conserva mejor en temperatura. Ya no uso los ‘tupper’ de plástico y estoy implementando cereales y otros carbohidratos que sí se conservan’’, dijo.

Esta es una preocupación fuerte en un país donde la desnutrición crónica afecta a dos de cada cinco niños menores de 2 años. EXPRESO consultó a la nutricionista clínica Allison Santillán para conocer cómo adaptar la lonchera o desayuno a esta época de cortes.

Las madres optan por alimentos que se puedan conservar mejor al momento de hacerle el lunch a los más pequeños. expreso

‘‘El desayuno es la comida más importante del día, es la primera dosis de energía que el cuerpo recibe. Lo ideal es optar por carbohidratos que se puedan mantener en despensa, por así decirlo; no es el mejor ejemplo, pero las galletas integrales están bien. También tenemos frutas que se conservan bien al ambiente, guineos, uvas y proteínas como el huevo’’, mencionó Santillán, quien insta a los padres de familia a planificar los alimentos que consumirá su hijo con un tiempo prudente.

De esta forma, el ciudadano encuentra la manera de adaptarse a una nueva normalidad, como ya lo hizo con la pandemia, hace tres años atrás. Esta vez el aislamiento es eléctrico, pero el clamor es el mismo, que el pan llegue (bien) a la mesa.

