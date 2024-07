La denuncia en La Puntilla apunta a las obras viales a medio ejecutar

El enojo prevalece entre los habitantes de La Puntilla, que alegan estar hartos no solo de convivir con los baches, sino con obras municipales mal ejecutadas que generan una serie de molestias.

“Esta parroquia de Samborondón tiene una serie de problemas. El tráfico, la inseguridad, el hecho de que el río no recupere aún su vida son apenas algunos de ellos. Que no se priorice solucionarlos ya me molesta; pero que las obras que se hacen queden a medio terminar o con detalles pendientes pero que generan caos, es ya indignante. Aquí, si no es por un bache, el daño te lo genera una obra mal hecha. En la zona de El Tornero convivimos con un hueco sobre la calzada ya más de tres meses. Hay quejas públicas. Pese a ello, nadie lo repara. Lo mismo pasa con los baches que se observan en la avenida principal de La Puntilla”, sentenció Lorena Garcés, habitante del sector.

Según la denuncia de los residentes, que fue corroborada por EXPRESO, en la intersección de las calles Celeste Blacio y Terranova, a escasos metros de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), hace casi cuatro meses se produjo un socavón, cuyo hundimiento el Municipio rellenó.

“El problema está en que desde esa fecha no han concluido con el asfaltado, dejando un desnivel que afecta el tránsito de vehículos y personas. Hemos llamado al Departamento de Obras Públicas del Municipio de Samborondón y nadie atiende, nunca. En el punto afectado incluso hay una rampa para las personas con movilidad reducida. Ellos por ahí no pueden pasar. ¿Quién responde? ¿Cuándo?”, se quejó el residente Alberto Montalvo, quien como muchos exige al Cabildo que atienda los problemas en las vías.

Y es que según Viviana Sarmiento, también residente de La Puntilla, en el sector se observan cada vez más agujeros. “Se supone que vivimos en una zona privilegiada, al menos nos cobran impuestos como si viviéramos en una; pero experimentamos inconvenientes cada día. Vivir con ese tráfico infernal que soportamos resulta agotador”, dijo. Ella, más que respuestas, exige acciones.

Según Ana María Mendoza, quien vive en Ciudad Celeste, en toda la arteria se observan afectaciones de distinto tipo, “en unos tramos más que otros, pero hay daños en los 10 kilómetros, que complican todavía más esa circulación ya de por sí agobiante. A veces son los baches, otras son la maleza, los huecos o la falta de iluminación en los parterres. En fin, podría ser mejor”, se quejó.

La Puntilla. Los atascos se extienden sin horario en todos los tramos de la arteria principal. Archivo

La inseguridad congestiona todavía más el tránsito en La Puntilla

La circulación en La Puntilla, en Samborondón, se ha convertido en un auténtico desafío, pues cada vez registra más congestionamiento vehicular. La situación se ha agravado en los últimos meses debido a las clases presenciales de las unidades educativas que se concentran esta zona de alta plusvalía.

Que transitar solo tres kilómetro puede tomar hasta 30 minutos y que la presencia de agentes de tránsito para que agilicen el tráfico es mínima, son los principales reclamos de los conductores que ruedan por calles como Diana Quintana, La Moderna o a lo largo de la arteria principal de Samborondón.

En un reciente recorrido de un equipo de EXPRESO por algunas zonas escolares de la ciudadela, se comprobó el caos vehicular que se forma en los exteriores de las instituciones. Las largas filas de carros ponían en evidencia la incomodidad de los conductores.

Durante el recorrido, se observó que la mayoría de padres de familia llegaban en sus propios vehículos a dejar a los estudiantes y se observaron pocos expresos escolares. Apenas dos hicieron su aparición, pero estos lucieron casi vacíos.

Al consultar a los padres por qué no envían a sus hijos en un expreso escolar, se destapó otro problema social que vive Samborondón desde hace al menos dos años: la delincuencia.

Muchas veces los menores se bajan cuadras antes para poder llegar a tiempo a las escuelas. Esa actividad representa peligro para los más pequeños. Archivo

Tal como lo dijo el alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, en una entrevista anterior a EXPRESO, actualmente menos del 20 % de padres confían en los expresos para que sus hijos lleguen hasta las escuelas. Eso provoca que se incremente la cantidad de autos en las calles en horarios escolares.

“Antes los estudiantes de los centros educativos de La Puntilla se movilizaban en un 55 % en expresos escolares. Ahora ese número no llega ni al 20 %. Son los padres quienes los movilizan. ¿Por qué? Por la inseguridad”, reconoció anteriormente el primer edil.

¿Pero qué hacer ante esta situación y cómo combatirla?, es la pregunta que EXPRESO tenía para el burgomaestre y para un representante de la Empresa Pública de Tránsito y Vigilancia Ciudadana de Samborondón (ATV), por lo que solicitó una entrevista. Sin embargo, desde esta última entidad se indicó que es la CTE quien regula el tránsito en Samborondón. Esta institución tampoco respondió.

EXPRESO dialoga con el alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, sobre las falencias con las que conviven los residentes. Los atascos y los pozos sépticos, en la lista.



“Si el tráfico antes era un desastre, ahora es el doble. Se necesita un plan de contingencia. Esta ciudad necesita más seguridad y más control en el tránsito. En este caso, todo va de la mano”, manifestó el universitario Mauricio Trejo.

