Entre Ríos, sumergida en el tráfico y el olvido municipal

Una de las zonas más exclusivas de Samborondón, envuelta entre problemas. Moradores, comerciantes y trabajadores de la zona de Entre Ríos hicieron llegar a EXPRESO una serie de denuncias que aseguran han tenido que soportarlas desde hace más de cinco años.

Que el tráfico es insoportable a toda hora, que no se encuentra parqueo fácilmente en el sector, que hay aceras en mal estado y hasta que se han evidenciado irregularidades en los comercios, son algunos de los principales reclamos en torno a lo que, advierten, se experimenta a diario en los exteriores de la ciudadela, donde se levantan además más de una veintena de locales comerciales.

EXPRESO hizo un recorrido por el lugar y constató las quejas. Cerca de las 13:00 del pasado 14 de diciembre, una fila de aproximadamente 25 vehículos buscaban ingresar a Entre Ríos. “No es hora pico y mire cómo está. Es horrible tener que pasar por aquí. Aunque no vivas ahí, tienes que soportar tanto tráfico”, comentaba David Mesías, un ciudadano que asegura que constantemente visita a clientes en el sector, pero que el pesado tráfico es lo que más incomoda.

Otro problema es que no hay parqueos y los carros se colocan a los lados y hacen que solo quede un carril habilitado y el tránsito se vuelva lento. Hay días que me puede tomar hasta 30 minutos en solo dar la vuelta. Es invivible, comentó Mesías, añadiendo que este problema lleva más de 5 años, pero pese a lo repetitivo que es, nunca se ha buscado una solución.

El detalle Denuncias. Algunos propietarios de negocios reclaman por trabajadores informales que perjudican a los locales.

Durante los recorridos realizados por EXPRESO se evidenció que no se respetan las zonas de parqueos, de hecho era común observar decenas de carros parqueados sobre la vereda o en zonas prohibidas de hacerlo y algunas partes de las vías estaban ocupadas por conos o baldes.

“No puede ser que la gente se pelee los espacios y aquí los que se creen dueños de la calle colocan cualquier cosa para guardarlos”, reclamó indignado un propietario de un negocio que pidió que su identidad no sea revelada por miedo a las represalias. “Aquí hay una lavandería clandestina. No tiene permiso y por eso es que no tienen ni letrero, pero todos sabemos que ahí es una lavadora de carros que pasa ocupando los espacios de parqueo y contaminando el lugar”, reclamó el empresario, quien mostró su molestia al comentar que las autoridades en ocasiones pasan por ahí, pero nunca nadie los multa ni hace respetar la libre movilidad.

Aceras. Alcantarillas con huecos y baldosas rotas se observan en la vía. Christian Vinueza

A esta queja se suma la de algunos dueños de negocios, que incrédulos comentan que también los ha invadido el comercio informal. “Parece que estuviera en la Bahía, aquí también llegan los informales y a veces hasta se parquean y ni se diga de los cuidacarros, que con sus franelas se creen dueños de la calle”, dijo iracundo el ciudadano Jimmy Argudo. “Somos nosotros los que pagamos impuestos, pagamos alquiler y cuando nuestros clientes quieren venir no pueden porque nunca hay parqueos, todo está monopolizado”, sentenció.

Cobran tanto de impuestos y en parqueos, pero no hay arreglos. Las veredas y las alcantarillas están rotas. Hilda Santos

residente de Entre Ríos

Entre los reclamos consta también el mal estado en el que se encuentran las aceras y bordillos, principalmente en la calle Primera. “Cobran tanto por impuestos y por parqueos ($ 1 la hora) y no se ve nada de arreglos. Las baldosas se están saliendo y las tapas de algunas alcantarillas ya están rotas”, precisó Hilda Santos, residente de la ciudadela Entre Ríos, que comenta que desde que el sector se hizo comercial, los problemas se han multiplicado. “Yo vivo aquí hace más de 15 años y antes esto era tranquilo, pero desde que llegaron los negocios, esto se volvió una locura. No hay control con el uso de suelo”, resaltó la residente, quien asegura no estar en contra del comercio, pero sí reclama la falta de orden.

Limpieza. La falta de arreglos y tachos de basura es otra de las quejas de los ciudadanos. Christian Vinueza

Sin embargo, los problemas se extienden hasta la zona de Los Arcos, donde el tráfico y la delincuencia es lo que más preocupa. “Vienen en moto a asaltar o a veces simplemente rompen los vidrios y se llevan lo que hay dentro del auto. Eso es lo que más se ve por aquí”, comentó Estuardo Cajape, un comerciante que asegura que pese a pagar tanto en su local y tratar de dar una buena atención, el Municipio no se preocupa por el resto. “Esperamos mucho más, pero nos decepcionan”, dijo.

El tráfico es el problema de siempre, pero ahora hay nuevos inconvenientes. Necesitamos ayuda. Estuardo Cajape,

comerciante del sector

EXPRESO consultó sobre todas estas denuncias al Municipio de Samborondón, a quien le solicitó una entrevista, pero desde el Departamento de Comunicación aseguraron que este lunes fijarían el día para hacerla. A la Autoridad de Tránsito y Vigilancia de Samborondón (ATV), este Diario le solicitó también una entrevista para saber cuándo y qué tipo de control hará en torno a la falta de parqueos e irregularidades que hay en el cobro (que a veces no es de $ 1, sino de $ 2 o hasta $ 3, como ha publicado EXPRESO), pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Otro de los reclamos repetidos por parte de los ciudadanos es la falta de limpieza. “Si se dan cuenta, a lo largo de la calle Primera no hay ni un solo tacho de basura municipal. Algunos locales conscientes colocan uno de plástico afuera, pero de ahí no hay más. Se necesita más limpieza. Vivimos en Entre Ríos, pero también entre problemas, quejas, desorden y olvido”, destacó la residente Emilia Paz.

