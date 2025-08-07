Roberto Luque sobre caso Progen: “El contrato se firmó después de mi salida”

En medio de los cuestionamientos al contrato firmado entre Corporación Eléctrica del Ecuador y la empresa Progen, el exministro de Energía y actual ministro de Transporte, Roberto Luque, rompió el silencio y aseguró que no tiene responsabilidad directa en la contratación de la compañía, que hoy está en el centro del escándalo por presuntas irregularidades. “El contrato de Progen es del 2 de agosto. Yo salí el 2 de julio. Soy responsable hasta el día que estuve en funciones, no después”, declaró enfático durante una entrevista televisiva.

Luque recordó que la emergencia energética fue declarada el 16 de abril de 2023, cuando asumió el cargo. En ese contexto, Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) fue autorizada a contratar de forma directa para resolver la crisis. “Teníamos apagones de hasta ocho horas, sin capacidad de anticiparlos. Tuvimos que actuar con transparencia, comunicar a la ciudadanía y recuperar generación”, detalló. Parte de esas acciones incluyeron visitas técnicas, como el viaje a Houston del 16 al 19 de mayo, que, según afirmó, no fue para contratar, sino para estudiar el mercado y verificar si las empresas oferentes realmente existían y podían entregar los equipos requeridos.

Uno de esos proveedores fue Progen. Sin embargo, Luque aclaró que en esa etapa aún no existía un proceso formal de contratación. “No fui a verificar equipamiento, el proceso ni siquiera había empezado. Fuimos a ver a varias empresas, no solo a Progen”, sostuvo. Según explicó, durante su gestión se definió un plan de necesidades energéticas, como la instalación de barcazas y generación terrestre, y se establecieron las reglas generales: competencia entre proveedores, presencia de compañías verificadoras, anticipos con políticas de control y contratos tipo EPC (donde el contratista entrega equipos y realiza obra civil).

Desvinculación de la contratación

Pese a haber estructurado el plan inicial, Luque insistió en que no fue parte de la firma del contrato. “Después de mi salida, la gestión le correspondió a CELEC y sus autoridades. Ellos decidieron delegar a gerentes de unidades de negocio para firmar. No fue una acción mía”, aseguró. Además, criticó que algunas decisiones se hayan tomado sin seguir el esquema original o con poca claridad en las responsabilidades, tal como lo señaló la Contraloría.

"El contrato de Progen es del 2 de agosto. Yo salí el 2 de julio. Soy responsable por lo que acabo de decir hasta el 2 de julio", enfatizó.

Sobre la observación de que el contrato se firmó sin metodología técnica clara, respondió que los documentos preparatorios incluyeron mecanismos como pagos anticipados bajo control legal. También explicó que, para evitar abusos durante la emergencia, emitió una circular el 23 de abril de 2023, alertando sobre intentos de compras que no guardaban relación con la crisis.

“Desde el día uno, CELEC tenía la competencia legal para contratar en el marco de la emergencia. Eso no fue para ‘lavarse las manos’, como dicen, sino porque eran quienes conocían las plantas y podían actuar rápido”, enfatizó Luque. Reiteró que, aunque se mantuvo informado sobre el avance del plan hasta su salida, no fue testigo ni aprobador de los equipos que finalmente entregó Progen.

En manos de la justicia

La Contraloría ha determinado un perjuicio al Estado de más de 100 millones de dólares en este contrato. Para Luque, será la Fiscalía quien debe definir si existen responsabilidades penales. “Es importante que se investigue todo, pero también que se respete el contexto y la línea de tiempo”, advirtió.

Con esta declaración, el exministro busca despegarse de uno de los casos más polémicos de la actual administración, mientras las investigaciones continúan en paralelo y crece la presión política por esclarecer los hechos detrás del contrato con Progen.

