23 ciudadelas de La Puntilla se quedan sin luz la madrugada de este 13 de julio

El anuncio no fue tomado de buena manera aun cuando CNEL informó que se irá la luz en al menos 23 ciudadelas de La Puntilla, en Samborondón, en la madrugada. La noche de este 12 de julio, a través de un comunicado publicado en las cuentas oficiales de CNEL, la entidad aseguró se harán trabajos de mantenimiento en el alimentador River Park; y que por tal razón se irá la energía durante tres horas.

"En Samborondón realizaremos trabajos de mantenimiento en el alimentador River Park, en beneficio de varias urbanizaciones, edificaciones administrativas y conjuntos aledaños, lo que causará cortes eléctricos en ciertos sectores y horarios. El corte será de 3:00 a 6:00", detalla el comunicado detallando la lista de zonas afectadas.

¿Qué ciudadelas de La Puntilla se verán afectadas por el corte?

Las urbanizaciones Ryu, Singapur, Almería, Aires del Río, el Club La Unión; Granoller, Cascada, La Paz, Britania I y II, Jardines de Alcalá; Bellagio, Río Lindo, Bonaire, las oficinas administrativas de Isla Mocolí, Castellana; Driving Orange, Castellago, Lago Sol, Entre Lagos, la iglesia San José María; además de Vista Sol, Río 600 y los conjuntos aledaños constan en la lista de afectados.

Frente a este anuncio, la ciudadanía exige respuestas, pues alega que independientemente de la hora en que se de el corte, es hora de que paren. Que un aviso anticipado de lo que vivirán no resuelve el problema. Que tampoco confían ya en los trabajos que CNEL realizan, precisaron.

"CNEL se pasa diciendo que hace trabajos, una y otra vez, en repetidas ocasiones en el año, pero las molestias se mantienen. No hablo de los apagones generados por la crisis energética que afecta a todo el país, hablo de los trabajos que de forma constante se hacen y no evitan esos cortes esporádicos que causan molestias y sí, dañan nuestros equipos tecnológicos y electrodomésticos. Esto lleva años", se quejó Valentina Magallanes, residente de Britania.

El corte actual genera una serie de críticas y preocupaciones en La Puntilla

Tras el anuncio de los trabajos y el corte de energía, las quejas no se hicieron esperar. La mayoría, más allá de cuestionar el por qué de las interrupciones recurrentes, se quejó de los daños que puedan darse en la madrugada.

"Ahora qué se supone que haga. ¿Qué desconecte todo los electrodomésticos antes de irme a dormir? ¿Que desconecte todo a las 23:00? No lo haré. Con eso, claro, me llevo el riesgo de que algún equipo se me queme, pues bien, que CNEL esté atento a responder", señaló Valeria Castro, residente de Bonaire.

A otros ciudadanos como Noelia Luque y Viviana Sarmiento, en cambio, les preocupó el calor que puedan sentir. "Es cierto que hay días en que las noches son más frescas y otras que no. Fijo y hoy hace un calor infernal. Y no es que yo haya nacido con aire acondicionado ni mucho menos, pero me molesta que por factores externos tengamos que experimentar molestias que no se dan una vez al año sino que siempre. Esa pésima forma de trabajar es lo que me enoja. Me harta", dijo Sarmiento.

"¿Hasta cuándo estos inútiles seguirán cortando la energía con la excusa de “mantenimiento” ?, cuestionó a la vez el usuario @fmortola en la red social X, donde las críticas se van incrementando.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!