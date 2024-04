La crisis energética ya somete a dos gobiernos

Dos declaraciones de emergencia y una ley no han puesto fin a los apagones. Noboa dice que el problema es político

Un funcionario enjuiciado políticamente y otra fuera de su cargo. Ese es el saldo que ha dejado la crisis energética en Ecuador, que lleva meses sin solución. A fines de 2023, la responsabilidad recaía sobre Fernando Santos, que dirigió el Ministerio de Energía durante el gobierno de Guillermo Lasso y ahora los dedos apuntan a Andrea Arrobo, que dejó la cartera de Estado por pedido del presidente Daniel Noboa.

“Una vez más, las amenazas del país requieren decisiones fuertes. He declarado emergencia en el sector eléctrico, he pedido la renuncia de la ministra de Energía y hemos iniciado una investigación por sabotaje en ciertas zonas y plantas eléctricas”, dijo ayer el presidente de la República, Daniel Noboa.

Noboa llegó a Carondelet con la promesa de poner fin a los apagones. El mandatario propuso la Ley de Eficiencia Energética, que está vigente, y que el mismo gobierno la denominó “Ley no más apagones”.

Cuatro meses después de la vigencia de la Ley de Eficiencia Energética, los apagones no se han ido y hay el temor que la crisis se agudice.

Ni Noboa ni Lasso han podido dar fin a los apagones. El anterior mandatario declaró en emergencia al sector con nulos resultados y el actual presidente ha anunciado la misma vía. El argumento del presidente de la República ahora es que los inconvenientes ya no son técnicos, sino políticos.

“Los problemas del sector energético en Ecuador en los últimos años no se deben a la falta de propuestas técnicas, sino a la incapacidad de ejecución y firmeza para combatir la corrupción enquistada. Para esta misión he creado el Comité de Emergencia, liderado por mí, para resolver los problemas energéticos con capacidad, firmeza y extirpando la corrupción dentro del sector”, dijo el primer mandatario.

El mandatario incluso vinculó los apagones con la consulta popular, que se realizará este domingo 21 de abril de 2024, bajo el argumento de un sabotaje. “Nosotros no vamos a permitir que eso pase. Lo hacen de miserables en la última semana de una consulta popular porque saben que la tenían perdida”.

Mientras tanto, se encargó las riendas del Ministerio de Energía a Roberto Luque, que estaba al frente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

El problema se complica porque tiene envergadura regional. La falta de lluvias, que golpea a las hidroeléctricas nacionales, también se siente en Colombia, que suministraba recurrentemente energía a Ecuador.

Del otro lado de la frontera, la situación también es crítica, lo cual ha obligado a suspender las exportaciones de energía. De hecho, la situación es extrema, al punto que las autoridades del vecino país analizan también racionamientos de energía, si no vuelven las lluvias.

“Siento mucho por el pueblo ecuatoriano que comience el racionamiento eléctrico en su país. Mi compromiso con el presidente Lasso fue proveer el servicio hasta que no se pusiera en peligro la misma estabilidad eléctrica de Colombia”, dijo ayer el presidente colombiano, Gustavo Petro.

Para Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador, el problema energético de Ecuador es estructural y no se resuelve de la noche a la mañana. “Esto no es nuevo. Este gobierno lleva apenas cuatro meses y medio. Este problema arrastra años porque no hemos incorporado nuevas unidades de generación térmica y tampoco lo hemos hecho con generación hidroeléctrica, desde la incorporación de Coca Codo Sinclair, hace ocho años”.

Al 16 de abril de 2024, según información del Operador Nacional de Electricidad-Cenace, solo el 70 % de energía que se produce en el país proviene de las hidroeléctricas. El 30 % restante proviene de otra generación como termoeléctricas o métodos no convencionales, como energía solar o eólica.

Siento mucho por Ecuador (...) Mi compromiso con el presidente Lasso fue proveer el servicio hasta que no se pusiera en peligro la misma estabilidad eléctrica de Colombia. Gustavo Petro presidente de Colombia

“No vas a conseguir energía termoeléctrica de la noche a la mañana (...) Nada va a ser antes de seis meses”, acotó el titular de la Cámara de Energía Eléctrica del Ecuador.

Jorge Luis Hidalgo, experto en materia energética, señaló que una de las medidas que debe tomar el Gobierno es quitar los subsidios a las grandes empresas como mineras. “Una medida urgente es transparentar las cifras. Sin mayor recaudación no se puede mejorar la situación”, señaló.

Otra medida, según Hidalgo, es sacar a licitación el Campo Amistad para producir gas, con lo cual se puede abastecer de gas a Termogas Machala. Las “pérdidas negras” en el sector eléctrico también deben ser combatidas, añadió.

