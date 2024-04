La vía Guayaquil-Cuenca también es atacada por la delincuencia

Que Guayaquil está plagada de actos delincuenciales no es novedoso, pero que ahora sus alrededores sufran lo mismo es, para muchos, agobiante.

Ante la inseguridad que experimenta el Puerto Principal, realidad que ha obligado a las familias a prácticamente encerrarse; decenas de personas buscan lugares cercanos fuera del perímetro urbano para despejarse y hacer turismo, sin embargo, durante las últimas semanas se han denunciado varios asaltos en las carreteras que conectan con otros cantones; lo que ha obligado a la ciudadanía a exigir controles.

Uno de los puntos ya identificados como de ‘riesgo’ es la vía que conecta a Guayaquil con Cuenca, un tramo, que los mismos pasajeros han denominado como “la carretera del miedo”. De hecho, hace apenas unos días, dos furgonetas turísticas que salieron desde Guayaquil hacia la capital de la provincia de Azuay fueron, según denunciaron públicamente los pasajeros, asaltados. Los delincuentes habían llevado a los ocupantes hasta una vía alterna en el kilómetro 11 de la vía a Naranjal y ahí se llevaron sus pertenencias.

Casi no se observan operativos policiales en la carretera Guayaquil-Cuenca. Apenas en Naranjal se observó la unidad de policía móvil. CARLOS KLINGER

Pero el caso es apenas uno de los reportados por los comerciantes, transportistas y pasajeros en los últimas 5 semanas.

“No sé qué ha pasado, que los delitos han aumentado de una forma ya preocupante. A diario estamos escuchando y siendo testigos de un delito tras otro. Asaltan los buses de transporte urbano y a las furgonetas turísticas, como pasó hace menos de una semana; roban a las personas, secuestran a conductores y extorsionan a los comerciantes. Esta ruta no era así y esta nueva realidad nos tiene al límite”, contó a EXPRESO una adulta mayor, propietaria de un negocio ubicado en el redondel del kilómetro 26 en Virgen de Fátima.

La mujer, aterrada, pide al equipo de EXPRESO que no se divulgue su nombre. Está asustada y quiere huir.

Uno busca huir de la inseguridad de Guayaquil y rumbo a Cuenca también te pueden asaltar. Eso es el colmo. Emily Lavayen ciudadana.

Y es que según relató, además del asalto que sufrió la furgoneta, ha visto también como han sido atracados buses de distintas cooperativas y hasta secuestrados los conductores de camiones que transportan cacao.

Que “es común para ellos atender familias asaltadas por bandas delincuenciales”, comentó, asegurando que la falta de viajeros los tiene también afectados.

Carlos Moreno, conductor de una cooperativa de transporte que cubre la ruta hasta Naranjal, cuenta que hace cinco días también fue víctima de un hecho similar. “Fue entre el puente Chacayacu, y Calicando. Se treparon tres personas como pasajeros y luego en la zona más abandonada sacaron armas y empezaron a robarnos. A mí se me llevaron el celular y todo el dinero del día. Pero eso no es nuevo, en las últimas semanas pasa a diario”, relató el conductor; que atribuyó esta razón a que las personas ya no quieran usar el transporte público.

“La gente tiene miedo y ya casi no sale para hacer turismo. Solo lo hacen por alguna necesidad urgente”, lamentó Moreno.

Virgen de Fátima. En esta zona es donde más asaltos se registran, según los denunciantes. También hay extorsión a comerciantes.

En el kilómetro 26 hace dos semanas, otra furgoneta de transporte privado fue el blanco de los asaltantes. Hubo disparos y afortunadamente ningún herido. Frente a esta situación y ante la disminución de viajeros, las cooperativas han reducido sus frecuencias.

“Con todo el miedo del mundo, por un matrimonio que tengo en Cuenca este fin de semana quise comprar un boleto a las 21:00 de este viernes y me dijeron que solo había cupos hasta las 19:00, que por seguridad no salen más tarde, me explicaron. Me apena que esto esté pasando. Y es que Cuenca era el único sitio del país en el que me sentía en paz. Y sí, Cuenca está tranquilo, pero cómo llego. Si la ruta me hace sentir vulnerable, dejaré de ir a ese destino. Por lo visto, los guayaquileños estamos sentenciados a vivir entre 4 paredes y nada más. Esta vez, he decidido, aunque pague más, irme en avión”, reconoció Laura Mejía, guayaquileña.

A diario se escuchan asaltos a buses, furgonetas, secuestros y ‘vacunadores’ en el kilómetro 26. Bertha comerciante

Sobre la cantidad de delitos registrados en la carretera que conecta a Guayaquil con Cuenca y los tramos más afectados, EXPRESO solicitó la información a la Policía, pero hasta el cierre de esta edición no contestaron.

Según el relato de los conductores, las partes más peligrosas son el redondel en Virgen de Fátima, Tres Cerritos, el sector de El Mango y ahora último hasta la zona cerca de El Cajas.

“El mal estado de la carretera y los constantes derrumbes hacen que asalten también porque uno sí o sí debe ir más lento. En fin, todo está jugando en contra”, declaró Luis Páez, un conductor de Transportes Semería; que hizo un llamado -al igual que el resto de consultados- a que las autoridades de ambas provincias (Guayas y Azuay) trabajen en conjunto a fin de poner en práctica medidas y mejoras, incluso de iluminación, para que estas conexiones no se vean más afectadas.

