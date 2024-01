El terror se incrementa en carreteras

Viajar por Ecuador normalmente es un deleite y conocer el país por medio de sus carreteras siempre ha sido un buen plan. Sin embargo, durante los últimos meses algunas vías se han convertido en caminos de horror, por lo que cada vez menos personas se atreven a aventurarse en ellas.

“La carretera Guayaquil-Machala es la vía del terror”. Así la catalogan algunos conductores que han soportado intentos de robos y algunos otros delitos, por lo que han preferido no viajar por el miedo a sufrir atracos en esta arteria. EXPRESO conversó con varios conductores, pasajeros y moradores de las ciudades en conflicto, que confirman el miedo que existe al atravesar este camino, de unos 200 kilómetros.

Daniela Mora tenía que visitar a un familiar en Machala el pasado 12 de enero, pero un amigo le sugirió que no realice el viaje, por los robos constantes en la carretera. Un poco incrédula de la advertencia, la mujer buscó información sobre esto en redes sociales y lo que encontró la hizo entender la magnitud del problema.

“En Google y en X (antes Twitter) se encuentran toda clase de videos donde se observa cómo sujetos con pasamontañas y armas te detienen en media carretera, te bajan del carro y te roban. Hay decenas de videos que muestran eso, por eso decidí no viajar”, comenta la joven de 26 años, quien además habló al respecto con amigos que viven en la zona. “En Machala todos saben que es muy peligrosa esa ruta y la recomendación más repetida es que si lo hago, debe ser durante el día. En la noche, fijo te roban”.

Finalmente Daniela no viajó y considera no hacerlo hasta que sienta que hay garantías.

Operativos. Diferentes vehículos son detenidos para las revisiones. Fabricio Cruz / EXPRESO

Un equipo periodístico de EXPRESO recorrió la ruta durante el día, y el miedo a circular por allí es evidente. “Estoy arriesgando mi vida al viajar. Ojalá no ocurra nada, pero ya he visto algunas personas sospechosas en el camino”, dijo José Pereira, un conductor que brevemente atendió a EXPRESO en un comedor en medio de la carretera, antes de llegar a Camilo Ponce Enríquez.

“Ya las personas casi no paran para nada en las vías por culpa de los constantes robos. Eso perjudica los negocios”, añadió incómodo Lucero Montoya, un comerciante que labora en Camilo Ponce Enríquez, la zona más temida por los viajeros.

Y las cifras lo evidencian. Se pudo conocer que solo durante el mes de diciembre la cooperativa de transporte interprovincial Rutas Orenses reportó en promedio 15 robos diarios y que mayormente esto ocurre por las noches. “Los delincuentes se trepan a robar fuertemente armados. Se paran en media carretera, te apuntan y tres o cuatro se suben para asaltar a todos”, contó un oficial de Rutas Orenses que prefirió no dar su nombre, pero aseguró haber estado en dos robos durante el mes de diciembre.

“No tenemos otra opción que trabajar, pero al menos nosotros que ya sabemos evitamos andar con dinero o con artículos tecnológicos”, aceptó el hombre, que identifica los tramos Guayaquil-Naranjal, Río Bonito-San Carlos y Ponce Enríquez-Tenguel como las zonas más peligrosas, especialmente entre las 19:00 y las 05:00. “Si no paras, te matan. Por eso algunos compañeros han tenido que colaborar. Hay muchas rutas que están muy oscuras y eso les facilita el trabajo a los delincuentes”.

EXPRESO solicitó información a la Policía Nacional acerca de cuántos asaltos se reportan en este trayecto. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas.

Durante el recorrido se evidenciaron algunos operativos por parte de la Policía y la Armada Nacional, pero eso no disminuye el miedo entre los viajeros.

“Uno ya no sabe si detenerse o no, porque también dicen que se disfrazan de policías para robarte. Ojalá esta medida se mantenga siempre y que también sea en las noches y no solo durante el día”, opinó Andrés Jara, quien viajaba con un compañero de trabajo. “Nos arriesgamos porque era obligación viajar. Caso contrario, no viajaba ni loco”, manifestó el pasajero.

Según lo reportado por testigos, no solo los buses interprovinciales son víctimas de la delincuencia, sino también los automóviles, busetas particulares y hasta motorizados.

“En algunas ocasiones han venido personas todas asustadas a pedir ayuda diciendo que les han robado en la carretera. Según lo que dicen algunos, hasta se les robaban el carro. La cosa está bien fea por aquí”, reafirmó Miguel Cando, propietario de una licorería en la zona de Naranjal. “Es cierto, eso pasa más durante la noche, en el día muy poco, pero sí da miedo lo que se ve. Por seguridad a veces no puedo ayudar porque no da confianza hacerlo a altas horas de la noche”, admitió el comerciante.

Mientras tanto, en Machala apuntan a que estos robos son cometidos por bandas delincuenciales organizadas. “He conversado con algunas víctimas y lo que dicen es que siempre están bien armados y golpean a las víctimas para amedrentarlos. Normalmente buscan carros de alta gama. No se llevan los carros, pero desvalijan a los pasajeros”, reveló el machaleño Danilo Minda.

Las carreteras reciben poca atención de las autoridades. EXPRESO

Ruta a Babahoyo, otro camino de miedo

Otro de los caminos temidos por los viajeros es la ruta Guayaquil-Babahoyo, un recorrido de 90 kilómetros que representa unas dos horas de viaje y también se ha vuelto un dolor de cabeza para los pasajeros.

Según reportan los viajeros y medios locales, la zona más conflictiva y donde se han reportado más robos es entre Guayaquil y Yaguachi, además del baipás de Quevedo (provincia de Los Ríos), donde la policía ya ha reportado hasta secuestros.

De acuerdo con esos reportes, la modalidad es la misma: sujetos fuertemente armados y con pasamontañas irrumpen en medio de las vías y amenazan a los conductores para que detengan la marcha del vehículo. Luego se suben a la unidad y desvalijan a todos.

“Se pararon con armas frente al carro y nos insultaron para que nos detengamos, pero los esquivamos y seguimos. Ocurrió a las 04:00 aproximadamente”, contó el guayaquileño David Pineda acerca de la intrépida decisión que tomaron al ser interceptados antes de pasar Yaguachi, mientras viajaba a Babahoyo.

Según varios medios de Los Ríos, en esta zona los que realizan estos atracos son identificados con el grupo terrorista Los Lobos, que además tienen atemorizados a los moradores de los cantones por donde cruza la carretera.

