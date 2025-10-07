Residente de La Aurora: “Por fin un mantenimiento sin apagones ni cortes”

Pese al mantenimiento eléctrico en la planta de La Aurora, en Daule, los servicios se han mantenido estables

Los trabajos en la subestación eléctrica de la Planta de Agua Potable de La Aurora no provocaron cortes de agua ni de luz durante la jornada del 7 de octubre.

El temor ciudadano se disipó, al menos temporalmente. Este 7 de octubre, los trabajos de mantenimiento en la subestación eléctrica de la Planta de Agua Potable de La Aurora, en Daule, arrancaron como estaba previsto, pero sin generar las suspensiones que muchos anticipaban.

En redes y chats vecinales, los comentarios se repetían desde la noche anterior: “¿Nos van a cortar la luz? ¿Otra vez sin agua? Estoy harto de este servicio”. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, la jornada transcurrió con normalidad. Ni la energía eléctrica ni el suministro de agua se vieron afectados.

Qué se hizo y qué informó la Alcaldía

La Alcaldía de Daule explicó que las labores eran de carácter técnico y preventivo, parte del mantenimiento de la subestación eléctrica que alimenta la planta.

Horas antes del inicio de los trabajos, difundió una aclaración oficial para despejar las dudas ciudadanas. En ella, el cabildo reiteró que los trabajos no generarían suspensión del suministro eléctrico ni afectarían el servicio de agua potable.

“La planta cuenta con un sistema de generación propia que garantiza su funcionamiento permanente, por lo que se descarta cualquier interrupción en el suministro eléctrico en las urbanizaciones y otros sectores de La Aurora”, señaló el comunicado.

“Reiteramos que las labores que se ejecutarán son de carácter técnico y forman parte de los procesos de mantenimiento preventivo de la subestación eléctrica de la Planta de Agua Potable de La Aurora, los cuales aseguran la continuidad y calidad del servicio. Agradecemos la comprensión y colaboración de todos, reafirmando nuestro compromiso de trabajar con responsabilidad y transparencia en beneficio de la ciudadanía”, añadió la Alcaldía.

Amagua habló de posibles bajas de presión

El pasado 6 de octubre, Amagua, la concesionaria que administra el servicio en La Aurora, había alertado sobre posibles bajas de presión e intermitencias temporales entre el 7 y el 9 de octubre, que es la fecha prevista para culminar las labores.

En un comunicado difundido a EXPRESO este 7 de octubre, explicó que los trabajos eran ejecutados por el Municipio de Daule, no por la empresa, y que se había activado un plan de contingencia con apoyo de Interagua para mantener el abastecimiento.

Pese a esas advertencias, el servicio se mantuvo estable durante la jornada, algo poco común según los residentes.

Aunque celebran que no hubo cortes, los residentes de La Aurora expresan desconfianza sobre si el servicio se mantendrá estable durante todo el feriado.

Voces de los vecinos: alivio y desconfianza

“Es la primera vez que Amagua hace un trabajo y no nos cortan el agua. Al fin no nos secamos.”, dijo Marina Cando, moradora de Villa Club, al despertar y ver que en el transcurso del día aún tenía el servicio.

Cando contó que madrugó a cocinar y llenar recipientes por precaución, porque siempre que anuncian algo, terminan sin agua. Sin embargo, reconoció que esta vez el servicio se mantuvo normal.

Aun así, mantiene reservas: “Espero que en el transcurso de los días o del feriado no cambie la situación. Ojalá me equivoque”, señaló.

Una sensación parecida expresó Carolina Mera, comerciante de la zona. “Pensé que hoy no podría atender mi negocio, pero lo hice. Ojalá esto se mantenga. Sería ideal pasar un feriado sin cortes. La Aurora ha sufrido ya bastante con este tema. Son muchas cosas, muchas pérdidas, mucho malestar. Lo de hoy ha sido un aliciente, pero para decir que el servicio es el idóneo, falta mucho aún. Es una deuda pendiente que Amagua y sobre todo la Alcaldía tiene con nosotros", sentenció.

Un respiro para un barrio cansado de los cortes

En lo que va del año, los cortes imprevistos de agua en La Aurora se han vuelto una constante y un foco de reclamos contra Amagua y el Municipio de Daule.

Por eso, el hecho de que los trabajos actuales no afectaran los servicios fue tomado como una buena señal, aunque el escepticismo sigue latente.

"No nos podemos confiar aunque quisiéramos. Son muchas y repetidas las malas experiencias que hemos tenido en Daule. Bien por Amagua si ha tomado correctivos. Que siga así, que el Municipio priorice estos servicios y no nos veamos más afectados. Es lo que merecemos. Lo que urge", sentenció Danilo Norero, residente de La Joya.

