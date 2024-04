Daule: La Joya y Villa del Rey, sin agua durante 8 horas este 13 de abril

El corte inicia a las 8:00. La ciudadanía denuncia que suspensiones de este tipo son recurrentes y que el servicio no mejora

Un corte de agua potable más experimentarán los habitantes de todas las etapas de La Joya y Villa del Rey, ubicadas en La Aurora, en Daule; según confirman sus residentes, ya hartos de la situación.

"Nos ha llegado un comunicado informándonos de la suspensión que todas las etapas de ambos complejos habitacionales sufriremos el sábado 13 de abril. Y aunque nos han avisado con anticipación, estoy cansada. Cada vez son más seguidos los cortes. Amagua dicen que todo responde a los trabajos de mantenimiento, que todo es para mejorar el servicio, pero en La Aurora más pasamos viendo a los grifos que no gotean. Yo lo que quiero es tener agua. Es lo justo cuando el servicio que pagamos es alto. Nada tiene sentido", señaló Amanda Morán, habitante de La Joya; que se abastecerá con botellones.

Según el aviso de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Amagua), el corte iniciará a las 8:00 y volverá a las 16:00; y se da precisamente, como advierten los residentes, para realizar trabajos de mantenimiento en las válvulas.

"Ocho horas y todavía un sábado, esto sí que es una locura. Yo quisiera saber por qué los trabajos no los realizan entre semana, cuando hay menos gente en casa. Con el calor sofocante que se percibe en toda la provincia del Guayas, lo que más necesitamos es refrescarnos, bañarnos, hidratarnos. ¿Qué le costaba al personal de Amagua ejecutar sus labores un lunes, el mismo viernes? Todo planifican mal...", sentenció Karina Montes, residente de Villa del Rey; al esperar que "esta vez los trabajos no se alarguen más de lo debido y previsto".

Luca Endara, quien habita hace cinco años en La Joya, desde ya anticipa una interrupción del servicio que se extienda por 10, 12 horas.

"Nunca Amagua ha cumplido con lo previsto. Así que para no amargarme, este 13 de abril iré a pasar con mis padres, en Guayaquil, desde que despierte. Me apenas que estos cortes sean así de esporádicos. La Aurora definitivamente tiene malos servicios básicos. Y es que con los apagones pasa igual. ¿Y qué nos dicen? Nada. Quedarse en silencio y no transparentar nada es su carta de presentación, aun cuando la zona tiene una gran cantidad de habitantes que, a la vez, se verán afectados" , sentenció Leonel Ycaza, residente de la etapa Rubí, en La Joya,

La Joya y Villa del Rey, como lo ha publicado EXPRESO, son dos proyectos urbanísticos que están compuesto por 33 etapas, 13.000 viviendas, más de 70.000 personas y toda clase de comercios. Los habitantes de estas dos urbanizaciones componen aproximadamente el 60 % de los moradores que residen en esta parroquia. Incluso, la cantidad de habitantes en solo estas dos ciudadelas supera el total de pobladores de varios cantones de Guayas como Pedro Carbo (52.000), Isidro Ayora (15.000), El Triunfo (60.000) Naranjito (44.000), entre otros, según cifras oficiales del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC).

"Por todas estas razones y el desarrollo que ha tenido La Aurora es que, como residente, exijo mejorar este y otros servicios pero ya. No digo que no haya cortes nunca, eso obviamente es absurdo de solicitar. Lo que pido es que sean menos, que el costo de la luz y el agua no sea tan elevado; que terminen de una vez por todas la ya prometida planta de tratamiento y que den solución a esos canales de agua lluvia que nos rodean y que están verdes y con maleza. Todo es parte del todo, pero la atención en ningún caso llego", agregó Lucy Cacique, residente de Villa del Rey.

