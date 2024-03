Daule: Hay ‘pequeñas ciudades’ que surgen entre urbanizaciones

Treinta y tres etapas, alrededor de trece mil viviendas, más de setenta mil personas y toda clase de comercios se concentran en el espacio comprendido por las urbanizaciones La Joya y Villa del Rey, ubicadas en el kilómetro 14 de la avenida León Febres Cordero, en la parroquia La Aurora del cantón Daule.

El cierre de vías causó congestión vehicular en La Joya Leer más

La Joya y Villa del Rey son dos proyectos urbanísticos que se iniciaron hace menos de 20 años (2006) y que actualmente albergan aproximadamente el 60 % de los habitantes que residen en esta parroquia. Incluso, la cantidad de habitantes en solo estas dos urbanizaciones supera el total de pobladores de varios cantones de Guayas como Pedro Carbo (52.000), Isidro Ayora (15.000), El Triunfo (60.000) Naranjito (44.000), entre otros, según cifras oficiales del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC).

“Acá prácticamente no hace falta nada. Puedes tener tu vida toda en el kilómetro 14. Es como una pequeña ciudad”, resumió Glenda Arízaga, moradora de la etapa Rubí de La Joya, quien aseguró que el panorama ha cambiado desde el 2010. “Cuando vine a vivir aquí era todo abandonado y desolado. En menos de 15 años ha cambiado y ahora lo tenemos casi todo, aunque también hay muchas deficiencias que se deben mejorar”, comentó la madre de familia.

Ocio. Los moradores ya cuentan con lugares de esparcimiento y de ocio, lo que antes no había. Miguel Canales Leon

EXPRESO realizó varios recorridos por el sector y pudo notar que en los más de siete kilómetros internos donde se levantan las diversas etapas, es posible encontrar decenas de comercios como restaurantes, supermercados, farmacias, cadenas internacionales de comida rápida, escuelas, iglesias y hasta locales de ocio. Estos últimos, desde hace varios años habían sido solicitados por los residentes.

La Aurora clama por seguridad ante la presencia de antisociales Leer más

“En las noches ya tenemos pequeños restaurantes o restobares donde se puede ir a pasar con familia o entre amigos. No hace falta ni siquiera salir de la zona de mi casa porque está todo cerca. Creo que si no fuera por el toque de queda, esta zona sería de las que no duermen”, destacó Wladimir Batioja, morador de Rey Arturo de la urbanización Villa del Rey.

Por otra parte, desde hace varios años iglesias y centros educativos también se han levantado en el sector, por lo que los menores ahora tienen la facilidad de llegar hasta sus centros de estudio en pocos minutos.

DATO Comparación. Ambas urbanizaciones tiene más habitantes que Pedro Carbo, Isidro Ayora, Naranjito, entre otros cantones.

“Es una facilidad grande para los padres tener las escuelas cerca. Casi no voy a Guayaquil ni salgo de esta zona porque casi que tenemos todo aquí”, dijo Liliana Moreno, que también opina que este sector es como una ciudad dentro de otra.

El arreglo de los baches está llegando por partes en La Joya Leer más

Las vías de acceso también han ayudado al crecimiento de este sector, ya que en el 2021 se inauguró el viaducto que conecta La Joya con la autopista Narcisa de Jesús. Además, el vial 1 que permite la conexión con otras urbanizaciones como Villa Club o Casa Laguna, y luego esta misma calle lleva a la vía a Salitre, y el vial 8 (ingreso principal) que desemboca en la avenida León Febres Cordero, principal de La Aurora.

Sin embargo, el rápido crecimiento de estas urbanizaciones también ha traído distintos inconvenientes para sus moradores. Por ejemplo, los constantes daños en el vial 8 de La Joya y Villa del Rey. “La Joya se desluce con tanto bache. Lo mismo pasa en Villa del Rey, donde todavía a veces hay vehículos pesados que hacen que las calles se arruinen rápidamente y eso es molestoso”, manifestó Milton Banchón, conductor de la zona, que también se refirió a la falta de respeto de las señales de tránsito y la falta constante de agentes de tránsito.

Tránsito. Nuevas vías se han creado en el sector, sin embargo, el tráfico suele ser lento EXPRESO

Otro de los reclamos es la falta de un hospital en el sector, obra que es pedida no solo por ellos sino también por los habitantes de las demás decenas de urbanizaciones edificadas a lo largo de la vía a Daule.

La rehabilitación de la León Febres Cordero recién arrancaría en mayo Leer más

El comercio informal también se ha levantado en el sector, lo que también incomoda a los residentes. “Hay partes que parecen el suburbio de Guayaquil con tantos negocios informales en medio de la calle y eso no es de nuestro agrado”, expresó el mismo Milton, al reclamar que las autoridades casi no llegan hasta este sector.

“Aquí pueden vender hasta droga en la calle y las autoridades ni lo saben. Casi nunca llegan acá y lo peor es que por más que uno denuncie, tardan tanto en arribar. Eso sí que es malo. Deberían rondar más este sector. El comercio informal podría dañar la zona”, sentenció.

Daños Tal como lo ha contado EXPRESO, el mal estado de las vías es uno de los constantes reclamos de los residentes. Archivo

Una ciudad dentro de otra Leer más

El desarrollo de estas urbanizaciones solo es una muestra del rápido crecimiento que ha tenido La Aurora, que pasó de 25.000 habitantes en 2010 a 115.000 en 2022. De hecho, varios moradores del sector ya han empezado trámites para que este territorio pueda ser declarado cantón.

Así como el crecimiento de este territorio ha sido acelerado, también sus problemas, que son denunciados a diario.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ