Después de años de reclamos de la ciudadanía que habita en las urbanizaciones de la parroquia urbana La Aurora, Daule, está llegando en partes el arreglo de la principal vía que conduce por estas ciudadelas.

El Municipio de Daule comenzó con trabajos de mantenimiento de la carpeta asfáltica de la calle de La Joya. El panorama de este tramo ha sido el mismo que se visibiliza en la avenida León Febres Cordero, que a parecer de la ciudadanía es como si varias minas hubiesen explotado a lo largo de estas vías.

Así como EXPRESO ha contado en ediciones pasadas, los baches abundan en la avenida principal de La Aurora y de La Joya-Villa Club. Estos socavones han causado perjuicios monetarios a los ciudadanos de esta parroquia urbana, están siendo 'borrados'. "He tenido que esquivar ya por más de un año tanto hueco; si pasó por encima del bache, daño el sistema de suspensión de mi carro, y si lo esquivo, me puedo ir chocando con otro carro, cosa que ya me ha pasado y me ha tocado asumir los valores para reparar el carro del otro", relata Jaime Briones, habitante de Villa Club.

Ahora con este arreglo tan esperado por la ciudadanía, la felicidad de los conductores se hace notoria; sin embargo, su preocupación también aflora, pues temen que estos trabajos sean de mala calidad y no duren más de tres meses en volver al mismo estado en que se encontraban.

"Ya están reduciendo la lista de trabajos que faltan, pero ojalá no vuelva a entrar en poco tiempo", señala Clara Rada, habitante de La Joya.

Si bien el Cabildo de este cantón está realizando trabajos, la ciudadanía exige que también se repliquen estos mantenimientos en la León Febres Cordero y la calle principal de Villa Club.