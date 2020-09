La cultura hindú se difunde en Guayaquil

Conocer y despejar ciertas dudas y mitos sobre la cultura de la India, fueron los motivos por los que un pequeño grupo de guayaquileños ingresó a una residencia de la calle Numa Pompilio Lona, en el barrio Las Peñas. Adentro, fueron recibidos por Pavneet Kaur, una ciudadana hindú quien portaba un colorido vestido y un bindi (punto) en la frente, y comenzó a platicarles un poco más de su país.

Los platillos típicos, los accesorios como pendientes y collares, y las costumbres ancestrales fueron parte de las novedades en esta casa abierta. Allí, los participantes también se fotografiaron en un espacio que hacía referencia a las vistosas telas representativas del país asiático.

La actividad se desarrolló este sábado 12 de septiembre y fue organizada por el grupo cultural Namaste India, y en la que, además, se realizó en conmemoración a los 74 años de la independencia de la India.

A veces no hay una clara distinción entre la cultura, hindú, árabe y china. Dentro de la India hay muchas culturas. Es lindo este compartimiento ya que Ecuador es un país de brazos abiertos.

Pavneet Kaur, ciudadana hindú.

Elementos. Los participantes pudieron observar accesorios de belleza tradicionales del país asiático. Christian Vinueza / Expreso

Kaur, quien también es profesora de la Universidad de las Artes, confirmó que el bindi o punto que se colocan las mujeres entre las cejas, actualmente es un accesorio más de belleza, pero hace muchos años representaba la fertilidad de la mujer. Y que solo una mujer casada puede utilizar el sindoor (polvo cosmético de color rojo que se coloca a lo largo de la línea divisoria del peinado).

Para asistentes como Carolina Piechestein, estos encuentros culturales se deberían extender a otros sectores ya que, mencionó, también ayudan a fortalecer las relaciones entre las personas extranjeras y las nacionales, y en las que muchas veces comparten cosas en común.

Es una cultura milenaria que vale la pena conocer, asimismo, la nuestra también debe dar la vuelta al mundo. Estos encuentros son positivos. Fabiola Vite, guayaquileña.

Presentación. Los participantes también pudieron observar la indumentaria típica. Christian Vinueza / Expreso

"Es importante que uno aprenda de otras culturas. Me gusta el té de la India, me he comprado vestidos de allá, en fin es una cultura muy interesante. Hay que aprovechar que Guayaquil es una ciudad puerto", añadió Piechestein.

La jornada continuará este domingo 13 de septiembre. Quienes deseen asistir deben hacerlo a través de cupos. Más información: Namaste India: centro cultural, en Facebook.