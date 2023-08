La cultura y el arte, otra gran deuda que existe con la ciudad

Caminar por el centro de la ciudad en un día ordinario se vuelve monótono. Entre el ir y venir de transeúntes, vehículos, Daniel Mora Jaramillo no encuentra algo que le llame la atención o con lo que se pueda distraer, mientras hace una pausa en sus labores cotidianas. A su lado, Wilmer Napa, ambos de la tercera edad, piensa lo mismo: no hay actividades culturales o artísticas que permitan a la ciudadanía distraer la mente; y, en paralelo, ayudar a bajar un poco los niveles de inseguridad que se viven en Guayaquil.

Guayaquil: La danza vibra en el espacio público contra la inseguridad Leer más

“Aquí en el parque ya no hay actividades como antes existían, como el teatro de la calle que distraía a las personas, uno se reía. Distraían los señores con sus guitarras con canciones de antaño. Ahora lo que se ve es a puros marihua... perros haciendo popó...”, dice Mora al referirse al parque Centenario, ubicado entre la avenida 9 de Octubre y las calles Lorenzo de Garaycoa, Vélez, Primero de Mayo y Pedro Moncayo. Una plaza en cuyo interior no ofrece nada para la ciudadanía local y mucho menos para el turista nacional o extranjero, más aún en agosto, mes de las artes.

“Esto está totalmente botado... no hay nada”, replica molesto Napa, al ver que la ciudad pierde cada vez atractivo en lugares emblemáticos y que solían ofrecer actividades que distraían, pero que ahora son puntos con mayor informalidad, venta de comida y hasta sirven de dormitorio.

Observadores coinciden con normalidad general en las elecciones Leer más

Frente a eso, ¿qué planes o propuestas artísticas-culturales ha puesto en marcha el Municipio en estos 100 días de la actual administración? ¿Qué proyectos culturales están enfocados a disminuir la inseguridad o la delincuencia en la ciudad? ¿Qué proyectos conjuntos tiene con otras entidades o artistas para poner en marcha actividades artísticas y culturales? Fue parte del cuestionario que envió EXPRESO a la Alcaldía, cuyas respuestas están en la subnota.

Informalidad. Afuera de la Casa de la Cultura lo que más se observa es a vendedores informales. Christian Vinueza

Cruzando el parque Centenario, una mujer da cuenta de quienes tienen ahora esos espacios culturales. “Comida a un dólar, comida a un dólar”, grita a todo pulmón, afuera de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas (CCNG) y la Corte Provincial del Guayas.

El delito obliga a otro barrio a enrejarse Leer más

El ciudadano Tito Rosales Vivero destaca que sí ha visto una vez a la semana actos públicos en el sitio, provenientes de la CCNG. “Anteriormente, no veía eso”, señala al considerar que las actividades artísticas y culturales deben provenir también de las escuelas y colegios, para que los niños y adolescentes se motiven, como antaño lo hacía en la hora cívica o en las diferentes representaciones de la Costa, Sierra. “Ahora ya no hay eso”, lamenta, como también se apena de no ver teatro en la calle. “Uno pasaba y se detenía a ver, muchas veces va estresado y cambia el humor. Un rato se ríe de las cosas que ellos hacen, pero no hay eso. Y, precisamente, por esos cambios vemos más delincuencia. Ya no se desarrollan en nada los niños. Eso nos hace falta como ciudad”, considera.

Las actividades artísticas y culturales deben provenir también de las escuelas y colegios, para que los niños y adolescentes se motiven. Tito Rosales Vivero

ciudadano

Martha Rizzo, directora provincial de la CCNG, asegura que desde la entidad están realizando actividades que contribuyen no solo a bajar los niveles de inseguridad, sino que tiene su ‘marco programa, que es arte por una cultura de paz’.

Íntimo amorfino, concierto étnico sinfónico Leer más

“Con base en este marco programa es que todas las áreas agregadoras de valor envían y hacen las actividades y propuesta que vayan a esta educación por la paz. Nos estamos apropiando del espacio público”, afirma al detallar que en este mes cuentan con toda la programación en cinemateca, el área de ballet y el festival infanto juvenil del folclor, en honor a la cultura afro. De hecho, ayer, tenían dos exposiciones en las salas de exhibiciones y museos que van hacia una concienciación de forma contestataria a lo que se vive actualmente en la sociedad. “Si no cambiamos nuestras prácticas culturales, nuestros hábitos y que exista verdaderamente un plan de seguridad integral desde la prevención que, en este caso, el arte y la cultura es la mejor herramienta para poder prevenir los altos niveles de seguridad, la sociedad no va a avanzar solo con armas y más estrategias militares como para podernos proteger”, estima la gestora cultural.

El Municipio nos ha dicho que este año están en una reestructuración muy fuerte y puede ser qu e el próximo año considere esta temática. Martha Rizzo

directora provincial Casa de la Cultura del Guayas

Según indica, como Casa de la Cultura Núcleo del Guayas han enviado también un proyecto al Municipio de Guayaquil, cuya respuesta no es la que la ciudadanía espera.

El arte, la comida y el folclor se tomaron la calle Córdova Leer más

“Nos han dicho que en este momento, este año, están en una reestructuración muy fuerte y que puede ser que el próximo año puedan considerar también esta temática del arte y la cultura; sobre todo, para la asignación de presupuesto, como es la ordenanza al Fomento a las Artes y la Cultura”, menciona Rizzo.

Por ahora, añade, están ejecutando esas actividades solos, como institución. Pero tienen previsto firmar un convenio con la Prefectura del Guayas, para extender el trabajo a las seis extensiones que tienen en otros cantones, dentro de un plan provincial de cultura “que vaya hacia la prevención ante tanta inseguridad, pero no solo eso, sino también el rescate de nuestra memoria social, el rescate de valores y principios, y que se descentralicen los procesos para que llegue a la ruralidad y otros cantones”. Algo que puede detenerse con el bajo presupuesto que reciben de 600.000 dólares al año, lo que significa invertir $ 0,20 de arte por habitante en la provincia del Guayas.

Delincuencia. La Plaza de la Música sirve más como un cruce para moradores. Christian Vinueza

RESPUESTA DEL MUNICIPIO

Eventos apuntan a zonas periféricas

Con un presupuesto anual de 1’579.835,50 dólares más $ 211.000 de julio, la Dirección de Eventos Especiales y Promoción Cívica del Municipio de Guayaquil señala que en estos primeros meses de administración han puesto en marcha eventos cercanos a la ciudadanía, no concentrados solo en el centro como: retretas, conciertos culturales y de la Orquesta Filarmónica, entre otros, para incentivar el amor y civismo y, adicional, dar a conocer más sobre la historia de nuestros atractivos turísticos, eventos gastronómicos y también enfocados en nuestra flora y fauna.

La inseguridad 'desafinó' por completo a la Plaza de la Música Leer más

Además, tienen programados eventos para reactivar zonas donde los comercios cierran más temprano, a través de los cuales existan rutas seguras para salir en familia, reactivar la economía y brindar empleo a la industria artística. “Tenemos programas que todo el mes de noviembre y diciembre trabajarán en zonas periféricas, donde será la ciudadanía la protagonista, buscaremos nuevos talentos, desde los niños hasta los adultos, y con un programa de más de treinta días involucraremos a la comunidad, a través del arte a tener una actividad sana...”.

Una de las zonas olvidadas es la Plaza de la Música, ubicada en el barrio Garay, y donde moradores y guardias advierten del peligro que existe. Según la Dirección de Cultura, tienen planificado reactivar la zona con conciertos y shows artísticos en el último trimestre del año. Te puede interesar.

Además, están empezando desde la institución a trabajar articuladamente con todas las direcciones para buscar optimizar los recursos, emprender una campaña para que el guayaquileño asista a los eventos que la ciudad ofrece y que los fines de semana y los feriados nos quedemos en Guayaquil, y potencializando las propuestas de traer artistas internacionales en conjunto con la empresa privada.