En octubre de 2006 fue inaugurado como un gran escenario cultural y artístico, con el que además se rendía homenaje a connotados cantantes de la música nacional. Tres años luego de la pandemia de la COVID-19, la Plaza de la Música no ha logrado levantar nuevas notas con actos culturales, como así lo esperaban vecinos y artistas que tenían la esperanza de que luego de pasar la emergencia sanitaria que vivió la ciudad y el país, las cosas cambiaran en este sector del emblemático barrio Garay.

En el espacio de la ‘gran guitarra’, que es la forma que toma el parque ubicado sobre 1.300 metros del estero Salado y a un costado del puente El Velero, existen tres guardias de seguridad, pero su presencia no da tranquilidad a quienes buscan caminar todo el lugar y menos a los moradores.

“Los guardias no tienen armas. Llegan cuatro o cinco en moto, los amenazan... con revólver y roban”, cuenta un morador, quien prefirió no dar su identidad para evitar represalias de la delincuencia, que se ha apoderado del barrio y del espacio público, pero hace énfasis en lo rezagada que quedó la plaza, a pesar de los ofrecimientos que se hicieron y como lo contó EXPRESO en enero de 2022.

“Nunca se reactivó... ¿cómo van a ingresar los muchachos o una madre con su hijo si vienen pandilleros que se reúnen y los intimidan?”, insiste el vecino, quien espera que el alcalde electo, Aquiles Álvarez, ponga atención en el sector, donde se requiere también reactivación económica. “Esto es más terrible de lo que aparenta ser”, resalta el vecino.

Con él concuerda Marcelo (también pidió la reserva de su nombre por seguridad), quien recuerda que antes de la pandemia llegaban artistas al sitio. “Era muy bonito, pero ahora no hay turismo, no hay movimiento. Los negocios pasan cerrados. Incluso los que están del otro lado del puente están cerrados. No se mueve la economía porque no se vende nada y se ha hecho peligroso...”, corrobora el hombre al puntualizar que son los viernes, en las noches, que han detectado la presencia de personas sospechosas en moto que se reúnen en el sitio.

Martha Rizzo, presidenta de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, lamenta lo que está pasando en la Plaza de la Música y, en general, en la ciudad.

“En este momento, el sector cultural lo que más necesita son espacios para presentar su arte... la inseguridad y la delincuencia le están ganando al arte”, sostiene al considerar el tema como una deuda histórica de la ciudad con el sector artístico cultural.

Uno de los problemas que observa actualmente es que nunca se crearon agendas interinstitucionales para poder mantener vivos estos espacios.

El dato 17

años

desde su creación cumple este 2023 el parque y se espera celebrar su aniversario con artistas



Durante una visita a la plaza no se observó ninguna cartelera que anuncie algún programa cultural o artístico. Lo que sobresalen son las placas en honor a Lucho Silva Parra, el primer saxofonista ecuatoriano de jazz.

“Apenas dos actos han hecho desde que se creó y de ahí pasa así; vacío, nadie quiere entrar porque más adelante hay gente extraña”, dice Marcelo.

¿Qué ha hecho el Municipio para que la Plaza de la Música se reactive por completo? ¿Qué se ha hecho para mejorar la seguridad? ¿En esta administración municipal, cuántas actividades artísticas se han desarrollado en la Plaza de la Música? ¿Cuántos artistas se han presentado en el parque? ¿Qué pasa con los locales que atendían en el sitio?, fue el cuestionario que EXPRESO envió al Municipio, pero hasta el cierre de esta edición no llegaron respuestas, como en otros temas que se han solicitado.

De los tres negocios que funcionan dentro de la plaza, solo se observa a uno abrir sus puertas al público, en la noche. Freddy Rodriguez

Quienes deciden ingresar al parque no pasan más allá de los límites de la guitarra; y, aunque el espacio está aparentemente atendido, se observa en algunos lados que hace falta mantenimiento, como en los pilares donde están colocadas las placas en honor a los artistas Julio Alfredo Jaramillo Laurido, con un extracto de su canción más representativa:‘Nuestro juramento’. Le sigue el Dúo Ecuador, con Enrique Ibáñez Mora y Nicasio Safadi, y su destacado ‘Guayaquil de mis amores’.

Además, se resalta a las Hermanas Mendoza Sangurima: Amelia y Maruja Mendoza, también conocidas como Las Alondras del Guayas. A ellas se suman Olimpo Cárdenas, con su conocida canción ‘Fatalidad’; y Carlos Aurelio Rubira Infante, el cantautor de la patria con ‘Guayaquileño’.

“Recordar sus músicas y cantarlas es volver a esa paz y tranquilidad que se vivía en el país, la ciudad, lo que tanto se necesita actualmente”, comenta Gloria Medina, quien acude al barrio de vez en cuando.

En el parque se rinde homenaje a cinco cantantes de la música criolla, como Olimpo Cárdenas. Freddy Rodriguez

El artista Jorge Jaén también lamenta que este Gobierno haya matado el arte y los espacios que sirven para la cultura.

“Yo estoy seguro de que el arte puede aportar con este gran problema social, que es la delincuencia. No tan solo en los parques, sino en los barrios”, propone. Por ejemplo, resalta al colectivo Los Burritos de la Verdad, un grupo de artistas que se han unido y recorren los suburbios de Guayaquil.

“Conversamos con los muchachos y nos dicen: ‘Nosotros robamos, fumamos y matamos, porque no sabemos hacer nada’;y esta es una gran oportunidad para que muchos artistas que estamos caminando por las calles de Guayaquil, sin hacer nada, aporten con sus conocimientos”, opina. Pero se detiene en un detalle. “Estamos cabrea... que los Gobiernos nos utilicen. Solo hacen proyectos que duran 3 meses, las fotos y se acabó; la juventud necesita proyectos permanentes, realizar extensiones del Ministerio de Cultura en los Guasmos, Ciudad Victoria, suburbios. Y enseñarles a hacer el dinero, porque eso es lo que necesitamos. Jóvenes productivos”, propone Jaén.