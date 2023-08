Observadores coinciden con normalidad general en las elecciones

La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) desplegada en Ecuador para las elecciones generales extraordinarias observó plena normalidad durante las primeras horas del sufragio, si bien exhortó a solucionar de manera expedita los problemas suscitados en el voto telemático.

Durante una visita a un recinto de votación en Quito, la jefa de la misión electoral de la OEA en Ecuador, la panameña Isabel de Saint Malo, indicó que se encuentran “satisfechos” con los reportes de normalidad que tienen de los observadores del organismo internacional desplegados en 20 provincias del país.

🇪🇨 La Jefa de la Misión de Observación Electoral de la #OEAenEcuador, @IsabelStMalo continua su visita a centros en Quito.

La exvicepresidenta y excanciller de Panamá destacó que incluso en las zonas más violentas y conflictivas del país se han instalado las mesas de votación con normalidad y la población ha acudido a votar desde temprano de manera ordenada y fluida.

Asimismo, reiteró el llamamiento realizado en la víspera de la votación a evitar las amenazas y la violencia verbal, “que no corresponde con la democracia ni con un proceso electoral” y a respetar los resultados por parte de los candidatos y de las organizaciones políticas.

También felicitó al Estado ecuatoriano por el redoblamiento que ha hecho de la seguridad para esta jornada de votación, después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el pasado 9 de agosto.

Más del 90 % de consultados indicaron que no tuvieron inconvenientes para votar... no se han identificado incidentes relevantes en la parte logística. Simón Jaramillo

subdirector Participación Ciudadana

Simón Jaramillo, subdirector de Participación Ciudadana, coincidió con la OEA al indicar que en la mayoría de recintos la jornada se desarrolló con normalidad.

“El 82 % de recintos hubo revisión de seguridad, el 97 % estuvo con material electoral completo; la presencia de delegados fluctuó entre 10, 15, 20 por ciento, partiendo la presencia siempre es más fuerte en las noches. Más del 90 % se instaló con la gente que estaba asignada a las mesas. En el 66 % de recintos hubo facilidades para discapacitados, tercera edad, 35 % no hubo estas facilidades... más del 90 % de consultados indicó que no tuvieron inconvenientes para votar”, resumió el observador nacional, al destacar que “en la mayor parte de recintos no hubo incidentes que lamentar”.