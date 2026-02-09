Cuerpo desmembrado en Sauces: Esto se sabe del hallazgo que atemoriza en Guayaquil

Ocurrió al día siguiente de que un supuesto prestamista fue asesinado en la quinta etapa de esta ciudadela del norte

Los restos humanos fueron encontrados en este contenedor que está en la ciudadela Sauces, en el norte de Guayaquil.

Trabajadores de limpieza y recolección de basura realizaron este lunes 9 de febrero un preocupante hallazgo en un contenedor de acopio de fundas con desechos. En bolsas encontraron un cuerpo sin vida, que había sido depositado en la estructura metálica que está en la vía pública.

El descubrimiento se produjo aproximadamente a las 10:00, en Sauces 4, sector del norte de Guayaquil. El personal que halló a la persona fallecida y desmembrada dio aviso inmediatamente de lo sucedido a las autoridades.

Agentes policiales acudieron al sitio para atender la alerta. Los uniformados cercaron la zona para poder revisar las fundas y luego retirarlas del sector.

Aproximadamente a las 13:00, los gendarmes se llevaron las piezas anatómicas de la zona hacia el laboratorio de Criminalística, con el objetivo de iniciar el procedimiento correspondiente a la identificación del fallecido.

Además, también se busca determinar quiénes abandonaron aquellos restos humanos en el lugar y cuál fue la causa del cercenamiento.

Los residentes quedaron sorprendidos por este preocupante hallazgo, pues alertas como esa no son comunes en la zona.

Sicariato también preocupa en Sauces

La situación es preocupante sobre todo luego de que en la madrugada del domingo un hombre fue asesinado por sicarios en Sauces 5.

La víctima fue identificada como Gregory Jiménez Suárez, de 25 años de edad. En el mismo hecho resultó herido un hombre de 35 años, quien fue trasladado a una casa de salud para recibir atención médica.

Según testigos, Jiménez se dedicaba al préstamo informal de dinero.

