Cortes de energía: Usuarios denuncian daños y reclaman incumplimiento de horarios

Los guayaquileños, como lo han reportado otros ciudadanos en otras zonas del país, están hartos que que el horario anunciado de los cortes programados no se cumpla.

"De nada sirve que hagan un cronograma, que el Gobierno y CNEL lo publique, que este se comparta en redes sociales, que nos lo repartamos entre los amigos y la familia, si a la final este no se cumple. La refrigeradora ya se me dañó, lo mismo un aire acondicionado. Parezco loca apagando y prendiendo los breakers... Nunca se cumple lo que se comparte de forma oficial y eso es un problema grave", se quejó Doménica Santos, guayaquileña.

¿Qué dicen los ciudadanos?

De la misma manera opina Elizabeth Zevallos, quien habita en Álamos Norte y lleva tres días ya "adivinando los horarios". "No he dormido", dice a EXPRESO. Y es que solo para contar un caso, el pasado 30 de octubre la energía, según la planificación, debía irse a su hogar a las 9:00 y volvería a las 14:00, por lo que desconectó todo y resulta que recién se fue a las 12:00 y volvió a las 17:00.

En la noche, ya para la madrugada de este 31 de octubre, se iba a la medianoche y volvía a las 5:00; pero se fue a la 1:00 y volvió a las 2:00, pero nunca se enteró, sino hasta la mañana de hoy (31 de octubre).

Sr Pdte. @DanielNoboaOk Le siguen jugando "a la cuca",los horarios no se están cumpliendo.

Ayer,corte fueron de 7am a 9am y luego de 5pm a 8pm.

Y este rato, cuando supuestamente no debemos tener luz de 6am a 9am, tenemos suministro,y ya no sabemos cuándo apagar todo. Atento! pic.twitter.com/OgVCc6S8un — Lily GarciAtkinson (@malilycedgAtk) October 27, 2024

"Dejé desconectado todo, incluida la refrigeradora y ahora corro con el riesgo de que algunos productos se me hayan dañado o no estén tan frescos. Me molesta que las autoridades no sean para nada serias con lo que pasa. Con esto de apagar y prender una y otra vez los interruptores de luz, dos breaker se me dañaron. Hoy he salido a comprarlos, cada uno cuesta $ 20. Gasté en un abrir y cerrar de ojos $ 40. Y como esto sigue y sigue mal, de seguro se me dañarán más", denunció.

La ciudadanía que adquirió los focos recargables tienen hoy problemas para cargarlos precisamente debido al incumplimiento de los horarios. Archivo

El incumplimiento evita cargar focos recargables y celulares

En otras zonas como La Garzota, Urdesa, el centro y ciudadelas del sur, como La Pradera, reportan el mismo inconveniente. Romina Delgado este 31 de octubre se quedaría sin luz a las 5 y volvería a las 11:00. Desconectó todo y no cargó los focos ahorrados que ha comprado. La energía sin embargo se le fue recién a las 11:00.

"¿Cuándo vendrá? Ahora es un misterio. Arreglé todo para que mi familia almuerce aquí a las 13:00. Yo alcanzaría a cocinar, a comer, a helar todo. Y resulta que todo está caliente y que la cocina de inducción tampoco funcionará. ¿Qué hago ahora? ¿Comprar comida afuera? Me irrita estos cambios de agenda", señaló la residente de La Pradera.

El reclamo con los focos que no son debidamente cargados es una de las tantas quejas ya comunes que han surgido por los apagones. "No sé cuando mismo se me va, cuando debería tener luz los conecto y resulta que se va la luz y no se cargan. Por lo que cuando se va, nada me sirve y me alumbro con la linterna del celular que también resulta que está descargado. Que tontería vivir así", lamentó Tania Benavides, residente de la Alborada.

Electrodomésticos y equipos afectados

Uno se levanta 3 y 4 veces en la noche para desconectar todo y es por gusto. Paso mala noche por gusto y esto es por la falta planificación de las autoridades. Lilian Romero, ciudadana

"Hoy ha estado tan inestable la luz que 3 compresores me están fallando. Ni los reguladores aguantan el baile", aseguró Francesca Ferrero, fundadora y primera presidenta de la Asociación de Restaurantes del Guayas y propietaria de Moro Grill.

A Adrián Ricaurte, guayaquileño y habitante del norte, dos aires acondicionados ya se le dañaron. "Los tenía prendidos cuando se supone que debía tenerlos y de la nada se iba la luz. Como se supone que a determinada hora volvería, no apagaba todavía los breakers. En fin, la energía regresaba dos horas antes y todo se desprogramaba. Tengo ahora dos aires por revisar. Es mi triste realidad", denunció.

"Lo peor de todo esto que no solo la energía está que va y viene; también pasa con el agua. Todo está mal, complicado y desolador. No hay paz ni orden, en Guayaquil no hay nada. Que feriado el que se nos viene. Hubiese preferido trabajar", alegó Norman Soria, habitante del sur.

