Interagua reporta fin de obras, aunque en ciertos barrios el agua aún no llega

El agua llegó a las zonas afectadas, según Interagua, a través de tanqueros. Hubo varrios que denunciaron que no se les entregó el servicio.

Los trabajos emergentes que Interagua hizo en Guayaquil por cerca de 21 horas finalizó esta madrugada, pero según los habitantes de los barrios afectados aún el servicio no se ha restablecido por completo, pese a que el anuncio oficial informa que paulatinamente el agua volvería a los hogares.

Interagua, entidad encargada de brindar el servicio a la ciudad, justificó mediante un comunicado, que estaban realizando labores de renovación de válvulas de 500 mm y 600mm en zonas del sur y dos parroquias del Puerto Principal, por lo que los sectores se verían afectados.

No anunciaron una hora de finalización de este trabajo emergente, que inició a las 7:00 del 30 de octubre y finalizó a las 4:00 de este 31. Entre los sectores afectados estaban las ciudadelas Guangala, Sopeña, Floresta, Los Laureles, Los Jazmines, Almendros, La Saiba, Nueve de Octubre, La Pradera, entre otros; además de las parroquias Febres Cordero y Letamendi.

La ciudadanía demandó transparencia, pero no se dio

Aunque la ciudadanía exigió en repetidas ocasiones que les confirmen cuándo volvería el agua, el consorcio no dió hora fija. En sus canales oficiales lo que sí hizo fue informar cómo se iban desarrollando los trabajos.

"Ya de por sí es horrible que no tengamos luz, ¿ahora un corte de agua imprevisto? ¿Qué está pasando en Guayaquil y en Ecuador en sí? No podemos vivir así. Hemos vuelto a la época de las cavernas. Que tristeza", se quejó Lorena Palma, guayaquileña.

"Por qué no avisan para estar provistos de agua. Ahora estamos sin nada de agua en casa porque ustedes no comunican a sus clientes la suspensión de agua a tiempo. Qué barbaridad", sentenció la ciudadana Norma Palomino a través de su cuenta oficial en X.

📣 Atención | #InteraguaInforma trabajos emergente para la renovación de válvulas de 500mm y 600mm



Se ejecuta proceso de prueba de tinta.



📍Mantente informado en nuestras redes sociales. pic.twitter.com/sF3OkJfehs — Interagua C. Ltda (@interagua) October 31, 2024

La Alcaldia debería ofrecer disculpas a los ciudadanos; no es posible que realicen trabajos sin notificar con antelación. Ana Bonilla, ciudadana

En la misma red social, otros guayaquileños insistieron en la necesidad de que el consorcio "al menos dé una proyección estimada de la finalización de los trabajos". Pero no se dio

Este 31 de octubre, en el comunicado Interagua anunció que el servicio desde las 4:00 se restablecería, pero cerca de las 10:00 vecindarios como La Pradera, La Saiba, Los Almendros, los Esteros y la ciudadela 9 de Octubre aseguraban que seguían "secos".

📢#InteraguaInforma que finalizaron con éxito los trabajos de renovación de válvulas de 500mm y 600mm.



El servicio se restablecerá paulatinamente, agradecemos su comprensión durante la ejecución de los trabajos. pic.twitter.com/nKNikPZAsp — Interagua C. Ltda (@interagua) October 31, 2024

Las pruebas de la renovación de las válvulas colocadas se hicieron desde la noche del 30 de octubre, según informó Interagua. Cortesía

24 horas después, las afectaciones continúan

"Mentira, el servicio no ha vuelto. Llegamos más de 24 horas sin agua. Interagua dijo que entregó a todos agua por tanqueros y de forma gratuita, pero a mi nunca me llegó. Nunca. He comprado ya 7 botellones. Interagua es insensible", sentenció a las 10:30 de hoy.

Aún no hay agua en La Pradera, son más de 24 horas ya sin agua. Por favor, que horror. Melannie Zambrano, ciudadana

Los usuarios exigen al consorcio que situaciones como estas no se vuelvan a repetir. "Me enoja que todos intenten vernos la cara. El Gobierno, los municipios, las empresas públicas que dan servicio. Nadie toma en serio al ciudadano. Somos los votantes, quienes elegimos a las autoridades y nadie nos respeta. Eso es inadmisible", se quejó Fabricio Cañija, habitante del sur del Puerto Principal.

