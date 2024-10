Impacto emocional de los apagones en Ecuador: estrés, insomnio y baja productividad

Los apagones en Ecuador también han empeorado la señal móvil. Pasada una hora de corte de luz ya no hay señal.

Ecuador enfrenta una crisis energética debido a la sequía que afecta sus centrales hidroeléctricas, responsables del 72 % de la generación eléctrica del país, lo que ha obligado a programar apagones de hasta diez horas diarias. Además, Colombia dejó de exportar electricidad en octubre por su propia crisis, y el Gobierno solo ha podido alquilar una planta flotante de 100 megavatios, que cubre menos del 10 % del déficit de más de 1.000 megavatios.

RELACIONADAS La ministra de Energía no garantiza reducción de apagones para la próxima semana

Gabriela Pazmiño: ¿No se puede comprar un generador para los apagones? Leer más

Este panorama no solo ha afectado la economía nacional, sino que también ha golpeado el bienestar emocional de sus ciudadanos. Ante esta situación, Diario EXPRESO decidió preguntar a sus usuarios en X (antes Twitter) y en su canal de WhatsApp sobre las consecuencias no económicas de los cortes de energía. La pregunta fue directa: “Queremos conocer tus experiencias sobre los costos no económicos de los apagones en Ecuador. ¿Cómo han afectado tu bienestar?”.

Los resultados muestran un panorama preocupante, en el que el estrés, la falta de sueño y la reducción en la productividad laboral han surgido como las principales secuelas emocionales de la crisis.

Encuesta en WhatsApp: el estrés predomina

En el canal de WhatsApp, donde participaron decenas de usuarios, se evidenciaron los efectos negativos de los apagones en la vida diaria:

Me estreso más: 46 personas señalaron que el estrés ha aumentado, convirtiéndose en la principal queja.

No duermo bien: 13 participantes mencionaron que los cortes nocturnos han alterado su descanso.

No puedo ver a mis amigos: 6 encuestados expresaron que su vida social se ha visto limitada.

Rindo menos en el trabajo: 7 personas admitieron que la falta de energía afecta su productividad.

No sé qué hacer con mis hijos: 2 respuestas reflejaron la dificultad de entretener y cuidar a los niños sin acceso a dispositivos electrónicos.

No puedo hacer teletrabajo: 12 usuarios señalaron la imposibilidad de mantener sus actividades laborales desde casa.

RELACIONADAS Situación de embalses pone en duda los horarios de los apagones en Ecuador

Encuesta en X: Un panorama similar (hasta las 18:00)

En la red social X, la encuesta obtuvo 109 votos, revelando resultados similares:

Me estreso más: El 50% de los participantes eligió esta opción, confirmando que la ansiedad y el nerviosismo son efectos generalizados.

No duermo bien: El 28% de los encuestados indicó que los apagones han afectado su calidad de sueño.

Rindo menos en el trabajo: Un 16% afirmó que su rendimiento laboral ha disminuido.

No tengo vida social: El 7% confesó que las interrupciones han afectado sus actividades sociales.

Consecuencias emocionales de una crisis prolongada

La encuesta realizada por EXPRESO evidencia que, además de las pérdidas económicas y la incomodidad, la crisis energética también está dejando una profunda huella en el estado anímico de la población ecuatoriana. La incertidumbre sobre la duración de los cortes de energía, que se espera continúen, aumenta la presión emocional sobre los ciudadanos. Las medidas actuales no parecen ofrecer una solución integral, lo que incrementa la ansiedad generalizada.

Mientras la situación persiste, la salud mental de los ecuatorianos también se convierte en una prioridad que no puede ser ignorada.

#DebateEXPRESO |🔌💭 Queremos conocer tus experiencias sobre los costos no económicos de los apagones en Ecuador. ¿Cómo han afectado tu bienestar? — Diario Expreso (@Expresoec) October 24, 2024

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, suscríbete aquí