Gabriela Pazmiño: ¿No se puede comprar un generador para los apagones?

Me pica la lengua . Criticada por decir que siente 'envidia sana' de sus vecinos que tienen una planta eléctrica

A Gabriela Pazmiño de Bucaram parece que le agrada estar en el ojo del huracán. Las redes sociales se alborotaron porque mencionó que sentía una envidia sana porque en la casa de al lado (entiéndase la de sus vecinos) “apenas se va la luz se enciende como Papá Noel y yo a oscuras, la buena planta que tienen”.

Aquello provocó burlas y coraje de seguidores, amigos y enemigos, que no creen que ella ni su familia puedan adquirir (si lo desean) un generador (que ahora es muy común en hogares y negocios chicos y grandes). Cuando le preguntamos sobre los comentarios en páginas de farándula de internet y si eran exageraciones, no respondió.

Precisamente el jueves 24 de octubre en el programa Noticias de la mañana, de RTS, hablaron del ruido que provocan los generadores en diferentes locales, entre ellos los de comida, y del esfuerzo que se hace para tener una máquina de estas. Gabriela acotó que el negocio de comida rinde y la presentadora tiene uno de hamburguesas. Su envidia porque sus vecinos pueden comprarse un generador y supuestamente ella no, ocasionó cuestionamientos no solo en redes, pues además a sus familiares no les agradó que se exponga innecesariamente. Para evitar más líos, borró lo publicado.

Gabriela viaja a Europa. En 2024 lo ha hecho varias veces. A sus compañeros les trae regalos de sus paseos. Y en más de una ocasión ha mostrado su elegante casa. Callada se ve más bonita, expresa una frase popular.

Patricio López llegó a Europa

Patricio López ya se encuentra en Europa. Viajó para participar en el Festival de San Remo, categoría sénior. “Apliqué. En agosto me comunicaron que había pasado a la semifinal, que se llevará a cabo el 25 de este mes. Si soy elegido estaré en la final, a desarrollarse el 26”, expresó antes de irse.

El cantante interpretará el tema Enamorado de la vida, de Enrique Izquieta, con arreglos de Gustavo Pacheco. El primer destino fue Madrid, luego Milán y de ahí San Remo. Volverá a España para quedarse unos días. El comunicador José Suárez espera su arribo a la capital española para entrevistarlo en la radio. Sus amigos Hugo Guerrero y José Miguel Salem le desean suerte. Patricio se mantiene activo en Danzas Jazz, es parte del elenco.

