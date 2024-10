Situación de embalses pone en duda a horarios de los apagones

Pese a que el Gobierno ha buscado dar más certidumbre anunciando los horarios de los cortes de luz y su reducción paulatina en las próximas semanas, hay dudas si esos cronogramas puedan cumplirse. La razón:la situación de los embalses de las hidroeléctricas se mantiene en estado crítico y la entrada en operación de nueva energía térmica todavía debe esperar.

Hasta las 14:00 de este 22 de octubre de 2024, el nivel del embalse de Mazar (provincia de Azuay)se mantenía en 2.113,83 metros sobre el nivel del mar (msnm). El pasado domingo 20 de octubre de 2024, antes de que rija el nuevo cronograma, con una reducción de ocho horas diarias de cortes, el embalse se ubicaba en 2.115,25 msnm, es decir, en dos días tuvo una caída de 1,42 metros.

La cota o nivel de agua del embalse de Mazar es el más crítico para el sector eléctrico porque alimenta a un sistema de tres hidroeléctricas:Mazar, Paute-Molino y Sopladora. El Operador Nacional de Electricidad-Cenace ha mencionado que el nivel mínimo de agua para la operación es de 2.110 msnm. Si las hidroeléctricas siguen operando con esa cantidad de agua pueden tener daños porque los sedimentos pueden dañar los motores de las centrales.

Yla situación parece que no cambiará en estos días. Tras un fin de semana de lluvias, la empresa pública Etapa, encargada de telecomunicaciones, agua potable y saneamiento en el Azuay, reportó que los ríos Tomebamba y Yanuncay siguen en estiaje. Mientras que el río Machángara y Tarqui en estado bajo.

El Gobierno de Daniel Noboa ha señalado que se incorporará 1.164 megavatios nuevos de electricidad entre noviembre de 2024 y el primer trimestre de 2025, como medida a mediano plazo para superar la crisis energética. Para noviembre se espera la incorporación de 241 megavatios (MW) de dos motores en tierra, que se sumarán a la barcaza de 100 MW.

Además, la ministra de Ambiente y Energía (encargada), Inés Manzano, ha señalado que se espera la compra de motores en lugar del alquiler de nuevas barcazas. Se señaló que llegarían al país vía aviones Hércules, pero hasta la fecha no hay detalles de la llegada de esas compras.

En ese contexto, la reducción a seis horas de cortes de luz de la próxima semana lucen complicados de cumplir. Según lo anunciado por Noboa, los cortes de luz a escala nacional se reducirán a seis horas el próximo lunes 28 de octubre hasta seis horas. Mientras que del miércoles 6 al domingo 10 de noviembre, los cortes durarán cuatro horas.

La preocupación por los embalses

“El nivel del embalse ha disminuido de manera pronunciada, estamos a solo dos metros del límite crítico. Los cortes que se han registrado en los últimos días son insuficientes. Además, estamos enfrentando una baja hidrología en la cuenca del Paute, con caudales que no superan los 10 metros cúbicos por segundo hacia el embalse de Mazar. También hay una disminución significativa en la cuenca del río Coca y otras centrales amazónicas. La situación hidrológica sigue siendo crítica, no ha mejorado. Estamos en una época de estiaje severo, lo que agrava el panorama (...) Si no se toman decisiones pronto, será necesario reprogramar los cortes de luz para evitar un riesgo mayor”, aseguró Hugo Arcos, jefe del departamento de Energía Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional.

“Con estos números, es claro que estamos en riesgo de que algunas partes de la generación eléctrica, como Mazar y Paute, salgan de operación, lo que nos llevaría a apagones impredecibles y aleatorios, en lugar de los cortes programados actuales. El Gobierno debería revisar el cronograma de reducción de cortes porque la situación es insostenible”, aseguró Jorge Luis Hidalgo, consultor en temas energéticos.

