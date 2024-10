La ministra de Energía no garantiza reducción de apagones para la próxima semana

Es, de momento, una certeza, pero no puede garantizar que lo siga siendo. La ministra de Energía (e), Inés Manzano, precisó que la promesa de reducir semanalmente las horas de cortes de energía está en firme, pero sería "irresponsable" decir que no puede cambiar. La funcionaria explicó, en una entrevista con el programa radial Primera Plana, que existen variables meteorológicas que están impidiendo que la humedad de la Amazonía llegue a la cordillera donde se encuentras los complejos hidroeléctricos.

"Hicimos estos anuncio de reducción y lo que también teníamos son las predicciones del Inamhi, que me ha cambiado las predicciones todos los días. Y ahora tenemos un fenómeno que es un viento que llega desde el océano Pacífico que no permite la entrada de la humedad de la Amazonía hacia la cordillera. Necesito que entre a la cordillera oriental. Eso está retrasado", explicó la ministra.

Por esto, la ministra dijo que no puede descarta ningún escenario como que la reducción anunciada de cortes no se cumpla porque "sería irresponsable". "Lo que nos ha pasado es que las previsiones de lluvia, existe esa humedad y estos vientos alejan la lluvia. Por eso estamos constantemente mirando... Estamos haciendo todo lo posible para poder mantener estas ocho horas. Hasta ahora no hay cambios. Sería irresponsable decir que no cambia. Cambia hasta la radicación. Son mil variables meteorológicas".

Al ser consultada sobre si la variable meteorológica fue la base para anunciar la reducción de dos horas de corte semanales hasta llegar a las cuatro horas al día dijo que "No". "Esa no es la base. Dejemos claro. La base fue la comparación que tuvimos en abril. En ese mes teníamos una demanda de 5.100 megavatios y ahora es de entre 4.600 y 4.700. Los caudales eran muy parecidos. Las reducciones que hemos hecho no se hicieron en abril. He desconectado una minera, Mirador. Hay decisiones duras que no se tomaron y no se venían tomando en abril... No podemos basarnos en el Inahmi", dijo Manzano, quien recortó además que también se han hecho ajustes al sector industrial.

¿Cuál es el caudal de Mazar y Coca Codo Sinclair?

La ministra Manzano dijo que recibe una actualización cada tres horas sobre la situación en las centrales de Mazar y Coca Codo Sinclair. La de las 5 de la mañana de hoy 24 de octubre del 2024 registraba que Mazar amanece con 2.112,14 como cota y un caudal está en 4 metros cúbicos, mientras que Coca Codo registraba un caudal de 97 metros cúbicos.

Cuando está funcionando Coca Codo, explicó Manzano, esto ayuda que Mazar descanse su operación. "Hemos tenido un poco de lluvias, pero las que se ven no son suficientes. Tenemos alerta roja por déficit hídrico. (La pocas lluvias) lo que hace es permear el suelo y no contribuye al aumento del caudal... Lo que estamos esperando es que hoy haya esa entrada de nubes que se predice. Lo otro que hicimos importante es que no teníamos una estación meteorológica en Coca Codo. La mandé a instalar hoy", dijo la ministra.

