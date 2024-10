Los apagones tienen menos impacto en las ventas virtuales

La afectación en la venta virtual es muy diferente y de menor impacto en comparación con el mundo físico. La mayoría de las infraestructuras digitales están en la nube, por lo que no se ven afectadas por los cortes eléctricos, y el internet tampoco se ve tan afectado.

Te invitamos a leer: En Halloween bajan las ventas y generan ‘terror’

Cuando no hay energía eléctrica, muchas veces se puede navegar en el teléfono celular y, ante alguna necesidad, el consumidor realiza compras virtuales, ya que las operaciones están cien por ciento abiertas y operativas. Sin embargo, hay una afectación, y una de las principales es el cambio en las necesidades del consumidor. Hoy en día, mucha gente tiene que adaptarse de alguna forma a los cortes de luz, lo que provoca ciertos cambios en su enfoque de compra. Esta es una afectación, pero definitivamente menor a la que ocurre en el mundo físico, explicó a Diario EXPRESO Leonardo Ottati, presidente de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE).

Sector privado podrán importar gas, pero solo para autoconsumo Leer más

El líder del gremio no se refirió al porcentaje en que las ventas virtuales podrían haber bajado, por los cortes de luz. "No existe una cifra exacta sobre la afectación en el canal digital, pero sin duda varía según la vertical. Es evidente que esto impacta significativamente a la industria del turismo, tanto en el mundo físico como en el digital", dijo.

Agregó que para contratar este servicio, muchas personas deciden no viajar o evitar ciertos lugares que no cuentan con planta eléctrica. Esta es una de las verticales más afectadas. Sin embargo, aún no tenemos un número exacto sobre cómo podría ser la afectación específica en el canal digital. Lo que sí es definitivo es que la afectación varía según la vertical.

Una charla virtual en tiempo de cortes de energía eléctrica

CECE organiza una charla virtual para escuchar las mejores prácticas, impartidas por expertos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) con respecto a CyberDays, sobre: cómo participar, cuáles son las mejores estrategias que pueden salir de los comercios para beneficio de sus consumidores y para los comercios sobre cómo potencializar las ventas en este evento.

También puede leer: Bancos privados en Ecuador darán hasta 90 días para pagar deudas

El webinar se llevará a cabo este martes 29 a las 09:00. Los expositores no enfrentan problemas de corte de energía. En Ecuador, cada asistente debe planificar dónde se conectará a esa hora para asegurar una buena conexión, ya sea desde una computadora o un teléfono celular. Algunos han de optar por una cafetería o cualquier lugar con suministro eléctrico. El gremio cree que no habrá una afectación mayor, en la asistencia a este webinar.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ