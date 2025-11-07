Corte de agua Guayaquil 9 de noviembre: Lista completa de zonas afectadas y horarios

Gran parte de Guayaquil no contará con el servicio de agua potable por más de 12 horas

Decenas de sectores en Guayaquil no contarán con el servicio de agua potable por más de 12 horas este domingo 9 de noviembre. La medida fue anunciada por la concesionaria Interagua.

La suspensión del suministro del líquido vital se debe a trabajos programados de mantenimiento anual por parte de la Corporación Eléctrica del Ecuador Celec EP Transelectric, en la subestación eléctrica Pascuales, que abastece de energía a la Planta La Toma.

La concesionaria explicó que dichas tareas de mantenimiento se desarrollarán desde las 00:01 hasta las 10:00 del domingo 9. "Sin embargo, una vez que sea entregada la carga eléctrica necesaria a Interagua a través de la línea de 69 mw, se comenzarán a encender los grupos de bombeo para reiniciar la producción de agua potable, llenar las tuberías y restablecer el servicio", expuso la entidad.

Interagua prevé que el servicio sea restablecido a partir de las 12:30 del domingo 9 para los usuarios del norte, centro y sur de la ciudad, de los cantones Nobol, Durán y Amagua. A las 14:00 será para los ciudadanos que viven en la vía a la costa.

Corte de agua en Guayaquil: Esta es la lista de sectores afectados

Norte de Guayaquil: Nueva Victoria, Los Pinos, Recinto Pampa Lucía, Bastión Popular bloques del 8 al 1, El Rotario, Valle de la Flor, Flor de Bastión, Tiwinza, Covirse, El Arbolito, El Futuro para los Niños, Cordillera del Cóndor, Mayaicu, Valerio Estacio, Nueva Guayaquil, María Auxiliadora, Casa del Tigre, Janeth Toral 1-2, Sergio Toral 1, Paraíso de la Flor, Realidad de Dios, Boca Toma, Monte Sinaí, Guayaquil 2, La Poza, San Nicolás, Sol Naciente, 2 de Octubre, 31 de Agosto, La Prosperina, El Cóndor, Jaime Roldós, San Carlos, Manuela Cañizares, Amazonas Libre, Colinas de la Prosperina, Los Comandos, 14 de Agosto, Gallegos Lara, 6 de Marzo, Bello Horizonte A -B, Colinas de la Florida, Pancho Jácome, Hogar de Nazareth, Unidad Nacional, Patria Nueva, Unidos Somos Más, Colinas al Norte, Colina al Sol, Santa Beatriz, Viva la Gaviota, 3 de Diciembre.

Norte de Guayaquil: 4 de Mayo, Vía Daule, Pascuales, Los Manguitos, Unidos Venceremos 1-2, En Pie de Lucha, Carlos Guevara Moreno, Los Tamarindos, 2 de Noviembre, Juan Bautista, Brisas de Pascuales, Vilcabamba, María Eugenia Cordovez, El Fortín (todos los bloques), Guerreros del Fortín, Bella Visión, L. Salcedo, Horizontes, Vivienda Los Paracaidistas, Enner Parrales, Nueva Luz, Flor del Norte, Nueva Frontera, El Mirador, Nueva Prosperina Bloques 1-7, San Ignacio de Loyola, Reinaldo Quiñónez, Socio Vivienda, Quinto Guayas, Fuerte Huancavilca, Alegría Bloque 7, Guerrero del Fortín 1, Horizontes del Guerrero, Cerro Colorado, Horizonte Dorado, Valles de Beatas, Las Delicias, María Auxiliadora de la Flor, Vivienda Guayaquil, El Limonal, Juan Pablo I-II, Velasco, Viviendas Empleados IETEL.

Ciudadelas y urbanizaciones del norte de Guayaquil: Beata Mercedes Molina, Mi Lote, Ecocity, Urdesa Central, Lomas de Urdesa, Las Garzas, Paz y Amor, Adace, Alborada (etapas 1 a 12), Base Naval, Brisas del Norte, Albatros, La Herradura, Luis Vernaza, Ciudad Colón, Ciudad del Aire, Conjunto Residencial Villa Sol, Kennedy Norte (etapas 1 a 10), Kennedy Nueva, Kennedy Vieja, FAE, La Garzota (todas las etapas), Los Álamos, Sauces (todas las etapas), Sagrada Familia, Simón Bolívar, Acuarela del Río, Brisas del Río 1-2, La Esperanza (Santa Clara), Bosques del Salado, Urdenor 1-2, San Francisco, Metrópolis 2, Lago Capeira, Veranda, La Perla, La Romareda, Mucho Lote 2, Arcos del Río, Jardines del Río, El Prado, El Recreo, La Perla, Bonavilla, Terrenova, Santa Cecilia.

Asimismo, los ciudadanos del norte y sur de Guayaquil, así como los cantones Nobol, Durán y los usuarios de Amagua no contarán con agua potable. En la vía a la costa, la suspensión del servicio se extenderá desde el kilómetro 13,5 hasta el kilómetro 74 (comuna Olmedo).

La ciudadanía espera que estos cortes no se extiendan más de lo programado, y en los días posteriores no se registren suspensiones imprevistas del servicio, como ha ocurrido en otras ocasiones.

"Ya hay que ir pensando las alternativas. Justo hacen este trabajo un domingo en que las personas que trabajan aprovechan para lavar la ropa, limpiar la casa. Y ojalá que vuelva al mediodía como dicen, y no nos vayan a tener toda la tarde sin agua", expresó Santiago Solís, habitante de Sauces 2, en el norte de Guayaquil.

