Alerta en Villa Bonita: Arcsa cierra dos restaurantes por plagas

Los operativos sanitarios se mantienen en Guayaquil. Esta vez, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) dirigió su atención hacia el norte de la ciudad, específicamente al sector de Villa Bonita, donde la inspección reveló condiciones alarmantes en establecimientos de comida.

RELACIONADAS Arcsa clausura restaurante en La Puntilla por extrema suciedad y plagas

En una acción conjunta con la Gobernación del Guayas, los técnicos recorrieron varios locales del barrio. El resultado fue la clausura inmediata de dos de ellos tras detectarse "graves deficiencias higiénicas".

Heces de roedor entre los alimentos

Lo más crítico del operativo fue el hallazgo de plagas. Según el reporte oficial de la Arcsa, en las áreas de preparación y almacenamiento se encontró presencia de heces de roedor, una violación directa a las normas sanitarias que pone en riesgo la salud de los consumidores.

Las imágenes causaron revuelo en redes sociales, donde usuarios comentaban que sabían de qué restaurantes se trataban, y hasta lamentaban que "un restaurante de buen sabor" sea cerrado.

Este caso en Villa Bonita se suma a una semana activa de controles en la Zona 8. Recientemente, la agencia clausuró un restaurante de "clase alta" en un centro comercial de Samborondón por presencia de plagas y grasa acumulada, y un chifa en el centro de Guayaquil donde se hallaron ratones momificados.

La Arcsa ha reiterado que estos controles continuarán de forma sorpresiva en todos los sectores de la ciudad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!