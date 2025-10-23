Expreso
  Guayaquil

Arcsa La Puntilla
Sello de clausura en el restaurante.CORTESÍA

Arcsa clausura restaurante en La Puntilla por extrema suciedad y plagas

La agencia de control sanitario evidenció un mal almacenamiento de alimentos en Samborondón

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) continúa sus operativos de control en establecimientos de alimentos. La noche de este 22 de octubre, la intervención se realizó en el cantón Samborondón, en la parroquia La Puntilla, donde encontró graves problemas de insalubridad. 

¿Qué encontró Arcsa en el restaurante de Samborondón?

La inspección resultó en la clausura de un restaurante ubicado en un concurrido centro comercial del sector. Según el comunicado oficial de la agencia, las razones para la clausura temporal fueron contundentes: "insalubridad, mal almacenamiento de alimentos y presencia de plagas".

Aunque Arcsa, por política, no revela los nombres de los establecimientos sancionados, las imágenes difundidas por la entidad son elocuentes. Estas muestran un estado deplorable en las instalaciones de la cocina, con evidente acumulación de suciedad, grasa y óxido en los equipos, evidenciando un riesgo claro para la salud de los comensales.

El tono del anuncio de Arcsa contribuyó a la especulación: "¡La higiene zarpó lejos de este local!".

Esta frase, como lo señaló la propia agencia, hizo inferir a usuarios que podría tratarse de un restaurante especializado en mariscos, ubicado en una zona de alta plusvalía.

El local no podrá reabrir sus puertas hasta que solicite una nueva inspección y Arcsa verifique que todas las observaciones han sido corregidas y ya no representa un peligro para la salud pública.

