Imagen de IA. El chifa quedaba en pleno centro de Guayaquil.Ilustración / Google AI

"Tutan Ratón": clausuran chifa en Guayaquil con roedores

Arcsa describió la cocina del local, ubicado en el centro, como "una alcantarilla"

"Esto sobrepasó todos los niveles de insalubridad". Con esa frase, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) describió la inspección a un chifa ubicado en el centro de Guayaquil,  que terminó con su clausura inmediata.

¿Qué encontraron en el chifa de Guayaquil?

La inspección sacó a la luz una plaga de roedores en distintas facetas. La agencia, usando el tono humorístico que la caracteriza en sus comunicaciones, detalló el asqueroso escenario:

  1. Roedores momificados: En una de las áreas, los inspectores encontraron un ratón momificado, al que apodaron "Tutan Ratón".
  2. Ratas vivas: La cocina, descrita como "una alcantarilla", tenía ratones corriendo por las paredes, los techos e incluso sobre las hornillas donde se preparaban los alimentos.
  3. Cadáveres de roedores: En el suelo se encontró otro roedor muerto, al que el video refirió como el "maestro Splinter".
  4. Suciedad extrema: La falta de limpieza era evidente en todo el establecimiento, desde el piso hasta las áreas de cocción.

Arcsa finalizó indicando que se procedió a la clausura del chifa y se impondrá una "sanción ejemplar", recalcando que "con la salud no se puede jugar".

  "Tutan Ratón": clausuran chifa en Guayaquil con roedores

