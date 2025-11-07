"Silencio, niñas", la respuesta del gobernador del Guayas ante gritos contra Noboa

La reacción se produjo mientras el funcionario ofrecía declaraciones a medios de comunicación en el centro de Guayaquil

La alerta de un posible artefacto explosivo en avenida 9 de Octubre y Chile, en el centro de Guayaquil, movilizó a entidades de respuesta de emergencia y autoridades la tarde del jueves 6 de febrero.

La amenaza estaba ubicada en un cajero automático ubicado en esa intersección. Cerca de las 18:00, una mujer, quien se disponía a retirar dinero, se percató de un objeto parecido a un taco de dinamita en la máquina y alertó la situación a la gente a su alrededor.

Agentes de Control Municipal, quienes estaban cerca al sitio de la alerta, fueron los primeros en llegar en pocos segundos. Enseguida evacuaron a los comerciantes y peatones que se encontraban en ese punto y cerraron dos cuadras, hasta la calle Baquerizo Moreno.

Unidades especiales de la Policía Nacional, así como efectivos de las Fuerzas Armadas llegaron al sitio del centro de Guayaquil para constatar la novedad y brindar su contingencia. Cerca de las 19:00 acudió al punto el gobernador del Guayas, Humberto Plaza.

Minutos después, Christian Rengifo, jefe de coordinación operacional de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), descartó la amenaza de un artefacto explosivo en el lugar. El objeto que generó la alerta no era dinamita, sino un paquete de tubos de cartón atados con cinta negra y cables, similares a tacos de dinamita, pero que no representaba peligro.

Rengifo indicó que un ciudadano, de 22 años, fue detenido por este hecho. El jefe policial explicó que el aprehendido no registra antecedentes penales y se investiga si pertenece a algún grupo de delincuencia organizada.

Gobernador del Guayas responde a consignas contra Daniel Noboa

Mientras se estaba realizando el procedimiento policial para determinar si el artefacto era explosivo, el gobernador Plaza fue abordado por varios reporteros de medios de comunicación para conocer detalles del hecho que ocurría en ese momento.

"Aguantémonos un ratito. Vamos a darle, créame, apenas tengamos el trabajo, lo vamos a tener a su disposición", expresó el funcionario. En ese momento, un grupo de personas comenzó a gritar consignas en contra del presidente Daniel Noboa.

Mientras hablaba con los medios, Plaza hizo una interrupción y dijo: "hay unas niñas que están gritando aquí". Enseguida, volvió a responder: "¡Silencio, niñas! Un ratito", mientras el grupo de personas insistía gritando "Fuera Noboa".

El funcionario se volvió a dirigir a los reporteros y expresó: "Apenas tengamos información, vamos a saber si es que se trató de un explosivo", según recogió el canal Ecuavisa en una transmisión en vivo la noche del jueves 7.

