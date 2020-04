Apenas ha pasado un día en que él asistió al entierro de su esposa, una enfermera que se contagió con coronavirus por hacer un trámite.

Los sentimientos de luto afloran, mientras Jhon Guaranda se hace una vaporización. Su tono de voz es llorosa y relata que Marianela de Guaranda tenía permiso del hospital, por estar embarazada.

Tenía dos años laborando en un hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Según su esposo, hace unos 10 días empezó a sentir síntomas de COVID-19, tras ir al doctor empezó el tratamiento en casa. “Entonces fue necesario hacer una cesárea de emergencia. Ella tenía un mes de permiso por su embarazo, pero tuvo que ir al hospital para firmar papeles; si no lo hacía podía perder su trabajo. Al ingresar a la entidad, que ya estaba con muchos pacientes con coronavirus, se contagió”, cuenta Jhon.

Reclamos El personal sanitario ha pedido públicamente trajes y mascarillas para protección del COVID-19 tanto en marzo y en abril, a través de sus gremios.

Marianela falleció el último fin de semana, la recién nacida lucha por sobrevivir y su hermano, de dos años de edad, es cuidado por la abuela. Mientras Jhon está aislado, ahora en proceso de recuperarse del COVID-19.

Llorando, Jhon dice a EXPRESO que nada le va a regresar a su amada esposa; pero pide al Gobierno que se posterguen los trámites a las personas que por razones válidas tienen permiso médico, para no trabajar en los hospitales.

“Además es importante que se aseguren que existan trajes de protección y mascarillas para todo el personal sanitario”, agrega el afligido esposo.

El gremio de las enfermeras pone esta historia como ejemplo de lo que está ocurriendo. Según sus estadísticas, hasta el 20 abril de 2020 han fallecido 13 enfermeras, casos sospechosos hay 510; contagiadas, 147 y en cuidados intensivos, 4.

Para la Organización Internacional de Trabajo, la enfermedad del COVID-19 y el trastorno de estrés postraumático contraídos por exposición en el trabajo podrían considerarse como enfermedad profesional.

La vocera del Colegio de Enfermeras/os del Guayas, Liliana Triana, manifiesta que están comunicándose con la Organización Internacional de Trabajo y con el Frente Unitario de Trabajadores para defender a los profesionales, a quienes se los amenazan con sanciones por pedir trajes y mascarillas para protegerse del COVID-19.

“ Por ejemplo, Talento Humano del Hospital del Guasmo pide a las enfermeras la justificación por no haber laborado el 14 de abril ”, indicó.

Agregó que no es justo presentar los hechos como que no querían trabajar, “no es así, sí querían laborar; pero usando la debida protección. No puede ser posible que un día hay los equipos y otro no. Solicitamos a las autoridades que sean justos con quienes están luchando cada día para atender a los pacientes con coronavirus”.

Indemnización Según el Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, la OIT dice que hay derecho a una indemnización monetaria.

La vocera también enfatizó en que deben existir indemnización para el personal sanitario que se contagia por el trabajo que realizan en los hospitales.