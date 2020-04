Coronavirus: ¿La conjuntivitis es un nuevo síntoma?

A la par que han ido surgiendo nuevos casos de coronavirus, también se han sumado nuevos síntomas al listado. Desde hace unos días, la conjuntivitis se incorporó a la misma, pero aún hay dudas si realmente este signo puede deberse o no al patógeno o si es simplemente un síntoma secundario, que puede aparecer en una fase media de la enfermedad.

En entrevista con Infobae, Pablo Wainberg -jefe médico de Oftalmología del Centro Médico Ambulatorio de Swiss Medial Gorup, MN 77968- despejó estas y otras dudas referentes a la relación entre el COVID-19 y la conjuntivitis.

En primer lugar, el experto aclara que la conjuntivitis es una inflamación de la membrana mucosa del ojo. Esta es una época donde hay mucha conjuntivitis alérgica, por lo que muchas personas ahora van a tener un cuadro. Por ello, la posibilidad de que sea una forma de presentación inicial del coronavirus, es excepcional.

La persona que hoy tiene conjuntivitis, pero ningún otro síntoma, no tiene que pensar en coronavirus. Pablo Wainberg, jefe médico de Oftalmología del Centro Médico Ambulatorio de Swiss Medial Gorup

Sin embargo, hay pacientes que, durante el proceso del coronavirus, tienen conjuntivitis. Este cuadro es más frecuente durante la etapa media que en la inicial de la enfermedad. Pero aún, en esa fase de la enfermedad, la frecuencia es baja, es una minoría.

Incluso, en las personas que ya fueron diagnosticadas con coronavirus, la probabilidad de encontrar este síntoma es baja. Esas personas pueden tener conjuntivitis o pueden tener congestión ocular cuando están internados y con respirador, ya que reciben algunos medicamentos para poder soportar a éste último.

Estos fármacos pueden provocar sequedad en el ojo y hacen que ese órgano no se cierre completamente. Eso provoca que el ojo se ponga rojo y que sea, también, una conjuntivitis pero no infecciosa.

Wainberg también aclara que no hay diferencia entre una conjuntivitis normal y la que se pude presentar en pacientes con COVID-19. Un oftalmólogo, con sólo examinar los ojos, no va a poder saber si esa patología fue provocada por el virus, porque aunque tengan diferentes causas, se ven iguales y no dejan secuelas visuales. La conjuntivitis es molesta pero suele solucionarse sin secuelas.

Al preguntarle si hay necesidad de protegerse los ojos por el coronavirus, el oftalmólogo menciona que todas las personas que atienden a personas sospechosas o enfermas, tienen que protegerse con gafas, porque la conjuntiva es una mucosa y este virus puede llegar al ojo.

Sugiero que para salir a la calle a hacer una compra, por ejemplo, se use un anteojo para proteger más a los ojos. Pablo Wainberg

Esta profesional añade que hay que insistir que es clave no tocarse, ni restregarse los ojos. Además, ahora es mejor evitar el uso de las lentes de contacto. Lo ideal es usar anteojos porque así no hay manipulación interna del ojo, al poner y sacar la lente. El usuario de lentes de contacto es más propenso a tener una conjuntivitis y otros problemas del ojo externo.