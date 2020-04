Coronavirus: el nuevo posible síntoma que afecta sobre todo a jóvenes

Ya sabemos que el coronavirus genera síntomas como fiebre, tos seca, dificultades para respirar y otros menos comunes como diarrea, pérdida de olfato o gusto. Al parecer a esta significativa lista se le suman otros nuevos posibles signos como erupciones cutáneas y dermatosis infecciosas.

El estudio, dirigido por el dermatólogo italiano Sebastiano Recalcati, del hospital Alessandro Manzoni de Lecco (Lombardía, Italia), señala que un 20,4 % de un total de 88 pacientes examinados desarrollaron manifestaciones cutáneas.

De estos 18 pacientes, ocho presentaron irritaciones en la piel al inicio de la enfermedad, mientras que los otros diez las experimentaron después de su hospitalización. Los problemas dermatológicos fueron desde erupciones cutáneas básicas (en 14 pacientes), la ronchas rojizas (en tres pacientes) y vesículas tipo varicela (en un paciente). La parte del cuerpo más afectada fue la zona del tronco.

El estudio, aceptado para su publicación en Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, destaca que estos signos por lo general se curaban en unos días y no incidían en la gravedad de la enfermedad. Mientras algunos pacientes apenas experimentaron picores en la piel, otros no los sintieron en absoluto.

Sin embargo, resulta complicado determinar si esas manifestaciones cutáneas se produjeron precisamente a causa del coronavirus. En ese sentido, la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV) llamó la atención sobre un estudio que señalaba que podían tratarse de una reacción alérgica a los fármacos con los que tratan a los pacientes.

En China, algunos científicos también señalaron que algunas enfermedades dermatológicas diagnosticadas previamente, como rosácea, dermatitis atópica o neurodermatitis, pueden agravarse a consecuencia del estrés emocional.

El estudio italiano también recalca que estas manifestaciones observadas en los infectados con coronavirus son similares a las que pueden aparecer durante cualquier infección vírica.

IRRITACIONES EN LOS PIES DE NIÑOS Y JÓVENES

En abril, el dermatólogo español Pablo Luis Ortiz Romero, del Hospital Universitario de Madrid, compartió en su cuenta de Twitter imágenes de lesiones dermatológicas que surgieron en los pies de un joven que estuvo en contacto estrecho con un infectado con Covid-19 y que no tenía fiebre, solo una pequeña tos.

Ortiz agregó que "la mayoría de los casos son asintomáticos o con pocos síntomas" y "las lesiones parecen mejorar espontáneamente", mientras que "el tratamiento podría acelerar la eliminación de estos síntomas pero no sería imprescindible".