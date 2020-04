Coronavirus en Ecuador: Planificación, clave para salvar a Guayaquil del virus

Las medidas de restricción de movilidad de los meses de emergencia no incluyeron acciones relacionadas con las diferentes escalas del territorio de la ciudad (zonal, sectorial y barrial), lo que redundó en el alto número de contagios y muertes registrados por COVID-19 en la urbe.

Así lo explica el artículo científico ‘La planificación y el ordenamiento territorial urbano: factores clave para hacer frente a una pandemia en la ciudad de Guayaquil’, de autoría del investigador y catedrático Felipe Espinoza Ordóñez, el ingeniero ambiental Felipe Espinoza de Janon, la doctora Rocío de Janon y la economista Ana Espinoza de Janon.

Este grupo de expertos pretenden entregar herramientas a las autoridades para hacer más efectivo el aislamiento, sin que esto signifique el abandono de zonas deprimidas económicamente, como se ha expuesto en este medio a través de denuncias ciudadanas, de familias, ahora presuntamente contagiadas, que afirman haber perdido a los suyos por falta de atención médica.

Hay tres aspectos claves para la supervivencia de la ciudadanía en este periodo de crisis: el abastecimiento de alimentos, de medicinas y la atención médica oportuna, reza el documento. “Hasta el momento, ninguno de esos factores han sido conscientemente analizados ni ejecutados”.

De acuerdo a los recientes informes de las autoridades, existen campañas de entregas de kits y revisiones médicas en barrios, organizadas tanto por el Cabildo como por la Gobernación, pero por separado. Y el aislamiento no ha sido de todo efectivo, pese a la militarización de la provincia, el pasado 16 de marzo y del toque de queda que, por ahora, se mantiene hasta las 14:00.

Felipe Espinoza Ordóñez explica que es necesario evitar un repunte de contagiados, pero sin dejar fuera protocolos distintos a los aplicados, porque no bastan las medidas de restricción de movilizacion. “Más aún cuando la OMS indica que solo entre el 2 % y 3 % de los contagiados han desarrollado anticuerpos contra el virus”.

Hay una serie de medidas a tomar en cuenta, pero la más importante es el aislamiento, añade el experto. El COVID-19 se encuentra en todas partes, en unas zonas más focalizado que otras. “Para el efecto, se deben establecer medidas de confinamiento más específicas para cada zona o sector, pudiendo focalizar las áreas con mayor foco de riesgo en base a las zonas de abastecimiento de alimentos y medicinas”.

“Las tiendas de barrio deberían ser los agentes que suministren kits durante los días que el Gobierno lo disponga, con la presencia de la fuerza pública, e identificar a las personas con menores recursos”, precisan los expertos.

Las sugerencias apuntan a mejorar la seguridad en mercados, farmacias y tiendas, y llama también a potenciar la producción casera a través de huertos. “Ecuador es un país agrícola y muchos de los residentes de la ciudad vienen de zonas rurales, donde la agricultura es la actividad principal, por lo que sería conveniente establecer estrategias de autoabastecimiento”.

15.365 casos se confirmaron el viernes 24 de abril en la provincia del Guayas, la más afectada de todo el país.

Estadística

Se propone, también, mirar con mayor detenimiento nuevos paradigmas como la economía confinada, hacer énfasis en la vida comunitaria y rescatar las normas de equipamiento urbano del CONADE de 1980, que proponían un esquema de organización de la ciudad con relativa autonomía de los barrios.

Además, se deberá trabajar desde la administración de la ciudad y la empresa pública y privada en transformar a Guayaquil en una ciudad inteligente, donde el uso de la tecnología sea una de las medidas no farmacéuticas de lucha contra el COVID-19, precisan los profesionales.

Tomar los protocolos sugeridos en este artículo, remarca Felipe Espinoza Ordóñez, ayudará a salvar a muchas personas en Guayaquil.

"Es necesario cambiar hábitos"

El artículo observa que mientras las autoridades y los grupos de respuesta inmediata enfocan sus estrategias para volver a la realidad en cuanto antes, el enfoque debería ser, más bien, a ahorrar recursos y replantear hábitos urbanos.

El control, para evitar que se repita el colapso, debe descender a los niveles más pequeños de organización y equipamientos de cada ciudad.

“Parece que la mayoría de nosotros todavía no somos conscientes de que no podemos volver a la realidad tan pronto, y de que muchas cosas ya no serán igual que antes”, indican los especialistas.

Es imperativo “aplanar la curva” haciendo esfuerzos holísticos, pero a la vez más focalizados, que impliquen el uso de nuestro sistema de organización espacial , para tomar medidas de corte y/o bloqueo progresivo de los subcentros urbanos.