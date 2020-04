Coronavirus: más computadoras en lugar de la alimentación escolar

La contratación del programa de alimentación escolar para las unidades educativas fiscales del régimen Costa recibe cuestionamientos por parte de directivos, docentes y padres de familia. Ellos señalan que en lugar de gastar recursos en productos que no son del agrado de los estudiantes, el ministerio de Educación debería invertir en la adquisición de implementos tecnológicos para que los niños de escasos recursos puedan acceder a la educación virtual.

El año lectivo 2020-2021 inicia a partir del 4 de mayo. Debido a la pandemia del COVID-19 las clases serán virtuales; es decir, los estudiantes no deberán ir a los planteles educativos para recibir enseñanza, ya que esta será a través de plataformas tecnológicas. No obstante, los padres de familia sí deberán acudir cada 15 días a los planteles para retirar las raciones alimenticias, según lo dispuesto por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE).

La entrega, cuya fecha aún no está establecida, se realizará en un espacio abierto para garantizar la seguridad de padre, madre o representante legal, quienes deberán acudir con mascarilla, bufanda, pañuelo u otro elemento que proteja su boca, nariz y ojos. Además, deberán llevar guantes y mantener una distancia de dos metros con las otras personas.

La forma de entrega de los insumos no convence a la comunidad educativa por la exposición de contagio que representa. “No veo necesario que los padres vayamos a retirar esos productos, especialmente cuando sabemos que a nuestros hijos no les gusta. Sería un riesgo innecesario, ya que los chicos estarán en sus casas los primeros meses de clases y aunque sea un café y pan les podemos dar”, indica Alejandra Terán, una madre de familia que habita en el suburbio de Guayaquil.

A los niños no le gustan los ingredientes de la alimentación escolar, creo que no pasaría nada si durante los primeros meses de clases no los reciben. Ellos no irán a la escuela.

Maritza Parrales, madre de familia