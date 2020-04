Es presidenta de la Federación de Establecimientos Educativos Particulares Laicos del Guayas (Fedepal), gremio que agrupa a más de 80 unidades educativas de la provincia; rectora de la Unidad Educativa Nueva Semilla; licenciada en Ciencias de Educación, magíster en Educación, magíster en Diseño y Evaluación de Modelos Educativos; estudia un doctorado en esta área.

EN CONTEXTO

Las matrículas y pensiones en las unidades educativas particulares del régimen Costa se mantienen congeladas. Esto sumado a la crisis sanitaria por el COVID-19 y a la cartera vencida por el no pago de pensiones por parte de los padres de familia, ha originado preocupación en este sector que ha pedido ayuda al Gobierno.

El poco número de estudiantes matriculados, hasta el momento, preocupa al gremio de la educación particular. Los directivos temen quedarse sin estudiantes, ya que en esta crisis el padre deberá priorizar la salud y alimentación y podría verse en la necesidad de buscar una educación pública para sus hijos.

La enseñanza virtual es una oportunidad para que los colegios crezcan y los maestros se hagan más recursivos.

- Hay padres que denuncian que se los está presionando para que paguen las matrículas, para que separen cupo para el próximo año lectivo. ¿Es cierto aquello?

- Yo no creo que exista una presión; en ningún momento el colegio le va a decir al padre que vaya a una agencia bancaria para que cancele los costos, porque ahora el sistema financiero todo lo hace a través de las redes. Incluso se le ha dicho al representante que espere a que pase la emergencia sanitaria para que lo haga. Tanto es así que no hay presión, que el último mes que ellos pagaron fue enero y aún hay una cartera vencida por mora en el pago de pensiones del año lectivo anterior.

- ¿De cuánto es la cartera vencida por mora que tienen los planteles privados?

- Hay una cartera vencida del 40 % del año anterior. Con ese cobro estamos siendo cuidadosos, lo estamos manejando con mucho tino porque creemos que cada padre debe mediar con los planteles a ver cómo pagará la deuda pendiente. Los directivos de los colegios privados estamos viviendo una incertidumbre.

- ¿A qué se debe esa incertidumbre?

- El temor de todos los rectores de los colegios privados es que disminuya el número de estudiantes. Nosotros no queremos, en ningún momento, que se nos vayan los alumnos. Nos preocupa que los padres deciden que este año sus hijos no estudien en un colegio particular por la situación de emergencia que vive el país o que los saquen del establecimiento privado para llevarlo a un fiscal. Nos preguntamos ¿qué pasaría si no se matriculan los chicos en este periodo lectivo?. Sería grave.

- Las autoridades educativas han dicho que los colegios deben ofrecer facilidades de pago a los padres. ¿Cómo lo harán?

- Todavía no empezamos el año escolar, no podemos decir cómo vamos apoyar para el pago de pensiones. No queremos adelantarnos a situaciones que no se nos está dando en la Costa. Estamos preocupados en saber si los estudiantes se matricularán o no.

-¿De qué manera les afectaría a los colegios particulares que los alumnos no se matriculen?

- Los colegios tienen que pagar las nóminas de febrero, marzo y abril de los maestros y del personal administrativo contratado; tenemos que cancelar las aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); dar mantenimiento a las instituciones educativas, etc. Es un compromiso que tenemos que cumplir porque nos debemos al Código del Trabajo, pero en este momento no tenemos ingresos; hay crisis en las instituciones educativas privadas.

-¿Cuál es el porcentaje de alumnos matriculados hasta el momento?

-Solo un 30 % se ha matriculado. Los padres están priorizando la alimentación y la salud y están dejando de lado la educación privada. Incluso, algunos ya piensan en poner a sus hijos en un establecimiento fiscal donde no deberán pagar matrícula ni pensiones.

-¿Cómo van a enfrentar esa crisis económica?

- Estamos pidiendo a la Presidencia de la República, al Ministerio de Finanzas que nos apoyen con préstamos o nos den plazos para pagar el IESS nuestras nóminas. Pedimos apoyo para no cerrar nuestras instituciones porque queremos seguir brindando servicio educativo. No deseamos perjudicar a los niños, pero queremos que nos otorguen préstamos para seguir funcionando. Si empresas grandes están en crisis, ahora imagínese a una institución educativa que vive de la mensualidad y que tiene tres meses que no recibe ningún ingreso.

Cuando comenzó la emergencia estábamos matriculando sin ningún tipo de incremento.

-¿Han pensado en despedir a maestros o bajarles el sueldo a estos para ahorrar recursos?

-Si comenzamos a reducir sueldos o a despedir personal tenemos que darle la cara al Ministerio de Trabajo. Estamos apelando a que nos den créditos, para no vernos abocados a tomar esta decisión. Esta crisis nos cogió descuidados y estamos buscando la manera de salir adelante.

-Las clases en el régimen Costa empezarán el 4 de mayo de manera virtual. ¿Han pensado bajar los costos de las pensiones en vista de que las actividades no serán presenciales?

- Por ahora, la matrícula es lo único que vamos a cobrar porque ya está estipulada por el Gobierno y representa el 75 % del costo de la pensión. El precio de las pensiones es algo que no podemos adelantar, aunque estas están congeladas desde el año pasado. El tiempo y la situación nos permitirá tomar decisiones a mediano y largo plazo.

-¿Los colegios privados cuentan con los recurso requeridos para iniciar clases virtuales?

- Contamos con plataformas virtuales y programas educativos propios. La creatividad del docente y la implementación de nuevos modelos educativos son necesario, por tanto estamos planificando clases y tratando que los estudiantes utilicen recursos que sean accesibles a ellos. Estamos revisando el currículo y haremos una inducción a los padres para que nos apoyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La experiencia de los colegios fraternos de la Sierra nos ha servido y eso nos está apoyando con lo que estamos haciendo en la Costa. Vamos a desarrollar nuevas habilidades en los docentes y en los chicos.

-¿Cuántos planteles cuentan con plataformas digitales propias?

- El 50 % ya trabajaba con plataformas y el resto ya la tiene lista. Hay plataformas educativas en la web que son muy buenas y que nos servirán para desarrollar nuestro trabajo, por ello las estamos adaptando a cada una de nuestra instituciones. Los colegios estamos aprovechando este tiempo de vacaciones para prepararnos para esta situación.